A Girona, qui neteja?

Aquesta és la pregunta que em queda sovint caminant o passejant per determinats indrets de la ciutat. Realment, i no és el primer cop que es comenta des d'aquest diari, hi ha zones de Girona que presenten una absoluta deixadesa. Ara que estem a punt de tornar a una certa normalitat on podran arribar a la ciutat més visitants -l'exposició de flors serà una bona prova- hauríem de ser més curosos amb la neteja. Sovint, quan arribem a una ciutat nova la primera impressió és el que compta i el que ens queda gravat per sempre. Per això, seria convenient fer un esforç per incrementar la neteja de voreres, papereres, carrers i fins i tot fer una bona poda de moltes males herbes que creixen lliurement per molts racons. Aquí també hem de tenir en compte que la neteja comença per un mateix, per un gest individual. Si simplement no llacem papers a terra o no omplint fins a vessar papereres i contenidors ja tenim força de guanyat. Això no treu, però, que cal també incrementar els mecanismes de neteja i tenir una ciutat endreçada. I aquesta neteja passa per mantenir en bon estat elements de la Girona monumental més visitada com la muralla o simplement buidar les papereres -poques-que hi ha al parc del Migdia on cada cap de setmana presenten un aspecte lamentable.