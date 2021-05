Hi ha persones que a primera vista semblen grans persones i amb el temps ens adonem de l'hipòcrites que són. No tothom és la llum clara del que és autèntic; pocs han sabut cultivar l'encant d'elevar l'esperit i evolucionar amb el pensament. En conseqüència: oposició i contradicció és el mateix.

És freqüent veure com de decoratives que són les paraules. Al costat d'elles (opinió subjectiva) s'endevinen moltes mancances. Molts dies, de forma immediata i superficial, veig la contradicció d'aquells que no conceben la vida des de l'imperfecte. Crec que els que volen quedar bé amb tothom, tard o d'hora, són el destí de l'oblidat. Tinc una coneguda (somric) que em crispa els nervis. No pot ser més postissa i falsa! A tothom li llepa el cul; trobar-se amb ella és un suplici. No sé la raó, però de forma immediata, et diu: el maca què ets, quina bona olor que fas, el molt que t'estima i així (amb abundància) un munt de coses més. Imagineu-vos la potència que tindrà la seva llengua per repetir-ho tantes vegades al dia... Quantes persones són la forma superficial de la hipocresia. Sí, la mateixa que sempre usa els mateixos esquemes i no es cansa. L'humà (opinió subjectiva) no pot ser una comèdia incoherent. Es veu que hi ha molts personatges vestits igual. I tots interpreten la mateixa comèdia!

Si per integrar-me he de ser hipòcrita i falsa, prefereixo desintegrar-me. I vostès?