Molta gent va conèixer aquest poble arran de les darreres eleccions catalanes del 14 de febrer. En aquest petit poble de 1.161 habitants Vox va guanyar les eleccions catalanes amb 102 vots. Ja al 2017, en aquest poble situat a l'àrea urbana de Figueres hi va guanyar Ciutadans. Un resultat electoral sorprenent però, per a qui coneix una mica la zona, gens estrany. Però què és Vilamalla?

Sota el nom d'aquest poble hi ha tres realitats ben diferenciades: el poble en si, una urbanització benestant allunyada del nucli urbà i, sobretot, un dels polígons industrials més potents i amb més futur del país. Vilamalla, lluny de l'anècdota, és un pol econòmic de primera magnitud. És el polígon per excel·lència de l'àrea urbana de Figueres.

Només perquè ens en fem una idea, en aquest municipi de mil habitants hi ha 3.000 llocs de treball als seus polígons. És el polígon industrial més gran de les comarques gironines, amb més llocs de treball que Fornells o Celrà. Només per contextualitzar aquests 3.000 llocs de treball, la ciutat de Banyoles genera 5.300 llocs de treball amb vint vegades més població. Certament, Vilamalla no s'entén sense la ciutat de Figueres, però igualment la força industrial i logística dels seus polígons és enorme.

Però més enllà del present, allò interessant és el potencial de futur de Vilamalla. Dos fets rellevants donen idea del dinamisme d'aquesta àrea i que de ben segur creixerà encara més pel que fa a llocs de treball. La primera és que degut a la seva magnitud i l'espai disponible, no és casualitat que dues de les empreses més noves, dinàmiques i internacionals de l'Empordà s'hagin instal·lat a Vilamalla. Una és Gosbi, una empresa líder en aliments per a mascotes que ha inaugurat les seves noves instal·lacions a Vilamalla i que lidera el seu sector a través de la qualitat i la innovació. Han esdevingut una referència internacional i no paren de créixer any rere any. Una altra empresa jove que s'ha traslladat al polígon de Vilamalla és Grapat. Una empresa jove que ha innovat en els jocs infantils potenciant la imaginació dels nens en el disseny de les joguines i l'aposta per la sostenibilitat en l'elaboració d'aquestes. Amb pocs anys de vida, Grapat ja s'ha fet un nom en el món dels jocs i ha crescut exponencialment en punts de venta arreu d'Europa. Les seves joguines tenen molt d'èxit al nord d'Europa. Dues empreses joves, liderades per gent que va estudiar al meu institut mentre hi estudiava i que han excel·lit en el món empresarial. En els darrers anys, el polígon de Vilamalla ha estat l'espai natural on moltes empreses que volien créixer podien fer-ho amb naturalitat. És el cas del grup Peralada.

El segon fet més rellevant és l'ampliació del Logis Empordà, el polígon logístic compartit entre el Far d'Empordà i Vilamalla. Amb l'ampliació actual, el logis guanyarà molt d'espai i a més de la instal·lació del gegant Amazon, altres empreses ja han decidit instal·lar-s'hi. Sens dubte, l'aposta de grans companyies pel polígon fa d'imant d'altres empreses que s'hi volen instal·lar a prop. I és que més enllà de les grans companyies que hi ha instal·lades, entre elles la més gran de les comarques gironines, GM Food, o les multinacionals que hi arribin, el potencial del Logis és sobretot la connexió ferroviària. I gràcies a aquesta connexió, el potencial logístic del Logis Empordà és immens. De fet, el desenvolupament d'aquesta ampliació i la connexió ferroviària faran que d'una manera natural empreses instal·lades a zones industrials que ja no puguin créixer més per falta d'espai, vegin el logis com la seva ampliació natural. Ho veurem en els propers anys.

Aquest potencial logístic i industrial és importantíssim per a Figueres i per al conjunt de l'Empordà, que hi veu l'element imprescindible per a diversificar una economia molt basada en els serveis i en la qual la logística pot ser un factor clau del canvi.

Així que més enllà de l'anècdota dels resultats de les darreres eleccions catalanes, Vilamalla és un motor important per a l'economia empordanesa i un dels llocs amb més creixement de futur de la demarcació. Caldrà estar amatents del que passa als polígons de Vilamalla perquè part de la nostra economia en pot dependre.