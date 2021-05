Per què ha guanyat Ayuso?

Ni Isabel Díaz Ayuso és un geni, ni ho són els seus assessors Miguel Ángel Rodríguez, ni Enrique López López, el del TC que el van detenir borratxo, en moto i sense casc. Llavors per què han votat el PP 1,6 milions de madrilenys i a Vox 330.000 més? Quasi 2 milions a l'extrema dreta a Madrid per 1,5 a l'esquerra.

Crec que la raó de la victòria és un fracàs en els valors. La gent ha preferit anar a restaurants que salvar de la mort 5.000 persones. És un fracàs moral. I per què hem arribat aquí? Perquè «gato blanco, gato negro lo importante es que cace ratones», que deia Felipe González. S'han fet escoles, però no s'ha canviat l'educació i s'ha preferit donar diners a qui en té molts que invertir-los en educació. I sobretot, sobretot s'ha oblidat educar en els valors republicans. El republicanisme és llibertat, però és també fraternitat que cap idiota no ho oblidi. I no es pot ser lliure si hom no té llibertat econòmica i d'això se'n diu igualtat. Els dirigents històrics socialistes han donat molt mal exemple durant massa anys i han traslladat a les noves generacions que és més important el diner que l'ètica. Per tot això ha guanyat Ayuso. A més quan l'esquerra no s'atreveix a fer d'esquerres, la gent pobra se sent abandonada i/o s'absté o acaba votant desesperada per ràbia al primer boig que troba.

Hi ha una altra derivada del resultat a Madrid. Les clavegueres de l'Estat al final s'han sortit amb la seva: Iglesias ha plegat. De fet les clavegueres de l'Estat es van reinventar contra el 15-M abans que pel procés. Que el ministre Grande-Marlaska permeti un assetjament contra la casa d'un vicepresident del govern espanyol és una cosa inaudita. Més inaudit és que, a més, es descobrís que tenia càmeres enfocades dia i nit a casa seva. I que no passi res. Ningú ha demanat la dimissió del ministre. El que trobo encara més inaudit és que des de Catalunya, que hem viscut fins al fàstic les activitats de la policia i la «justícia» patriòtica, es doni carta de naturalesa a les brutals acusacions de tot tipus inventades contra Pablo Iglesias per policies corruptes. El més fotut és que ho acabem sabent tot i no passar res de res.

El feixisme ha fet un salt qualitatiu i quantitatiu. Manen a tot arreu i els amenaçats encara no s'han adonat que potser caldria dissenyar una estratègia conjunta per fer-hi front. Catalunya perd el seu millor aliat a Madrid. Aquells catalans naïfs que per falta de capacitat d'anàlisi negligeixen que pertanyem al Regne d'Espanya, no entenen que l'ascens del feixisme afectarà durament la societat catalana. Els catalans encara hem de viure pàgines de repressió més brutals. Que Déu en la seva infinita misericòrdia ens agafi a tots confessats.