Tants feixistes?

Tres quartes parts dels votants del PP madrileny i tots els de Vox estan d'acord que el primer es recolzi en el segon per governar la Comunitat. I Díaz Ayuso, encantada d'oferir-los participació. Un milió i mig de madrilenys són feixistes? Si els hi pregunten la immensa majoria respondran que no, i ara, si us plau, no m'ofengui. Però davant la insistència a tractar-los com a tals, poden arribar fàcilment a la conclusió que això del feixisme no és tan dolent com ho pinten les esquerres. El raonament és senzill: si a mi em sembla que soc una bona persona, i resulta que soc un feixista, el feixisme deu ser cosa de bones persones, perquè mai de la vida no em convenceran que soc un pèrfid i un malànima.

Aquest madrileny pot acabar dient: «Si estar en contra de més impostos és de feixista, jo en soc. Si voler-me guanyar la vida a l'hostaleria sense que em tanquin cada dos per tres és de feixista, jo en soc. Si portar els nanos a la concertada és de feixista, jo en soc. Si experimentar tírria per Pablo Iglesias és de feixista, jo en soc. Si tenir dificultats per entendre que hi hagi dones amb penis és de feixista, jo en soc. Si ser més espanyol que ningú és de feixista, jo en soc».

I vet aquí com l'acusació de feixisme deixa de ser eficaç en el combat de les idees, i com es banalitza un nom que fins ara designava els totalitarismes ultraconservadors violents. A mesura que creix l'abast de designació d'una determinada etiqueta, aquesta perd la capacitat distintiva.

Mentre Podem els acusava de feixistes, els d'Ayuso enarboraven la bandera de la llibertat. En la seva narrativa, els qui oprimeixen són els de la coalició que governa a La Moncloa, que ofega les empreses i les classes mitjanes amb més i més impostos, limita la mobilitat de la gent i intenta arruïnar el comerç i l'hostaleria d'una ciutat que basa l'economia en els serveis. És un missatge que connecta amb l'experiència diària d'un gran nombre de votants. Sumem-hi la dreta postfranquista i la ultracatòlica, que no han deixat d'existir, i ja tenim la presidenta disparada cap a la glòria.