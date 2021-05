De Grècia a Escòcia, lliçons per aprendre

La vacunació

Angelos és un advocat grec amb el qual treballem plegats en un assumpte legal. Ens connectem per videoconferència. Està en la franja dels 30 als 39 anys i em diu que ja li han punxat la primera vacuna d'AstraZeneca. A Grècia han decidit prioritzar la franja dels 30 a 39 perquè són els que tenen la major incidència i interconnexió social. Cada país amb el seu manual. A Grècia ni tan sols demanen el consentiment per als menors de 60 anys, cosa que fan a França. L'Angelos està content d'estar vacunat i no es pregunta sobre els riscos de la vacuna. Cada país és un món. M'explica que el ritme de vacunació a Grècia ara és molt bo, a un ritme d'un 1% de la població per dia. Li dic que en tots aquest mesos de confinament he pensat sobretot a viatjar a dos llocs: Venècia i les illes gregues. En una setmana ens tornarem a connectar per videoconferència per avaluar l'evolució del nostre treball compartit. Quina sort tenir les portes obertes al món. Aquí ningú parla del nivell de vacunació a Grècia.

El dia de la victòria

Avui és el Dia d'Europa i ahir va ser el dia de la victòria en el calendari de Rússia. Ells celebren l'alliberament de Berlín del nazisme i nosaltres avui celebrem la declaració Schuman, que és la llavor de la construcció europea després de la Segona Guerra Mundial. Els que van transcórrer entre 1945 i 1949 van ser crucials i molt exitosos per reprendre el futur després dels mals de la Segona Guerra Mundial. No sé si avui en som prou tributaris i en recordem prou causes i efectes. Sobretot entre la gent més jove.

Resultats incerts a Escòcia

Nicola Sturgeon ha tornat a guanyar les eleccions al Parlament escocès. El seu principal oponent en la celebració d'un nou referèndum d'autodeterminació, Boris Johnson, també ha guanyat rotundament en les eleccions municipals a Anglaterra. Un xoc d'alt voltatge entre dos líders que surten forts de les urnes. El resultat de les eleccions escoceses no se sabrà fins dissabte, quan sortirem de dubtes de si Sturgeon recupera la majoria absoluta que no ha tingut en l'anterior legislatura. Si no l'aconsegueix es veurà obligada a pactar amb els verds i amb els diputats que hagi pogut obtenir Alex Salmond amb el nou partit Alba.

Salmond ha sortit absolt del judici per assetjament sexual però les ferides són immenses entre ell i la seva successora. Veurem com es rescabala del dany que li va causar quan considerà creïbles les acusacions.

Sturgeon ha promès un nou referèndum i Johnson li recorda que el de 2014 era concloent per tota una generació. Quins camins agafarà la causa? La dels tribunals o els de la unilateralitat? El Partit Nacionalista Escocès es pot trencar en la propera legislatura però tots han après dels errors de la via catalana.

Signiteurope

Aquesta és una iniciativa perquè els fons europeus siguin gestionats directament per les regions europees amb identitat nacional. Soc un dels firmants de la iniciativa ciutadana europea dirigida a les institucions europees. Necessitàvem un mínim d'un milió de firmes de 7 estats membres i hem aconseguit 1,2 milions de 12 estats membres. La iniciativa legislativa popular amb més suport a la Unió Europea. Una manera de fer política europea pensant en gran. Veurem com és rebuda per les institucions europees

Madrid

És digne de ser comentat el gran número de pàgines i espai mediàtic que han ocupat les eleccions regionals a Madrid en els mitjans de comunicació catalans mentre a Catalunya continuaven les negociacions enverinades per la formació del Govern. Sobretot s'ha d'estudiar el perquè de la gran victòria dels guanyadors de les eleccions del 4 de maig. Un discurs conservador en fiscalitat i propietat privada però laxa en costums socials. Podríem dir que aquest és el carrer central, el mainstream, de la política europea. I també és digne d'estudi de la campanya del candidat Ángel Gabilondo, l'antítesi del perfil del que és un candidat d'èxit en els temps actuals. Conec més d'un i de deu socialistes que es consideraven millors candidats a la Comunitat de Madrid que el sortint Gabilondo. Els assessors que van ser exitosos a Catalunya ara han descarrilat a Madrid. Malament rai si hom es queda en la caricatura de qui ha aconseguit un 44,7% dels vots. A qualsevol comunitat amb varies circumscripcions això hauria estat majoria absoluta.

Peatges

Gran excitació sobre l'anunci de peatges tous generalitzats per les autovies i autopistes alliberades de peatge a partir de 2024. En primer lloc s'ha de dir que això era un gest per presentar el ple espanyol pels Fons Europeus de Recuperació i Resiliència. Segurament tot plegat acabarà amb el model de l'eurovineta, és a dir: un cànon per cotxe i any com ja es paga en altres països europeus, el primer de tots va ser Suïssa. De moment el que sabem segur és que el 31 d'agost s'acaben els peatges de l'Estat i la Generalitat a Catalunya. Celebrem-ho. I després vindrà un debat en el qual no pagarem tots sinó només els que tinguin cotxe en propietat. D'aquí al 2024 potser que els cotxes en rènting siguin molt més presents que ara. Uns 300 euros al mes, tot canvia.

La competència

Aquesta setmana han començat a operar els trens de l'SNFC en el tram d'alta velocitat Barcelona-Madrid. Un preu de 9 euros per trajecte. Segurament pujarà però ens demostra que la lliure competència estimula el preu just. Mentrestant, la companyia catalana de ferrocarrils, els FGC, poc ha fet per entrar en aquest mercat lliure.