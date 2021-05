Mites i llegendes electorals

Un cop finalitzada la campanya electoral i celebrats els comicis madrilenys (tan criticats pel to incendiari dels discursos, la pugna dialèctica de baix nivell dels candidats i el que s'ha vingut a denominar –gairebé, a acceptar– «polarització»), m'agradaria fer una sèrie de reflexions sobre la base i l'essència de la Democràcia. La teoria és perfecta i idíl·lica. En el discurs de Gettysburg en el 1863, Abraham Lincoln va pronunciar la seva cèlebre frase «el govern del poble, pel poble i per al poble», que serveix com a fonament i estructura del model democràtic que s'estudia a les universitats. No obstant això, aquesta Democràcia «de manual» topa amb algunes realitats pràctiques que van desdibuixant aquesta visió utòpica de les eleccions dels representants per part del poble:

1.- La lliure elecció del votant: el ciutadà és lliure per decidir el seu vot, lliure per escollir les persones que el representen i lliure per decantar-se per l'opció política amb la qual s'identifiqui, però l'espai en el qual desenvolupa aquesta llibertat és molt petit. Les llistes són tancades i bloquejades. El votant, quan opta per una formació política, s'ha de circumscriure estrictament a l'ordre i als components d'una planxa imposada per l'aparell del partit. Una cosa així com les llenties: si en vols en menges i, si no, les deixes. La seva llibertat arriba únicament fins aquí. Els qui al final es presenten com a representants del poble són, en realitat, una extensió del cap de llista i, per això, li deuran lleialtat a ell en comptes del ciutadà que introduirà la papereta a l'urna. A més, la majoria dels estudis conclouen que un ampli percentatge dels electors voten, no tant perquè guanyin les sigles que han escollit, com perquè perdin les contràries. En el fons, no es tracta de voler els que ocupen els escons del Parlament i després del Govern, sinó de no voler els seus rivals. En definitiva, ens hem convertit en una mena de Democràcia en negatiu.

2.- Els programes electorals: en principi, constitueixen la base del «contracte» entre el ciutadà que vota i el càrrec públic que resulta designat. Un partit i una planxa de candidats presenten un conjunt de propostes a desenvolupar en la legislatura que va començar. Un text ple d'objectius ambiciosos, tasques lloables i promeses de canvi. No obstant això, la veritat és que gairebé cap elector el llegeix i, el que és pitjor, encara que ho fes i decidís el seu vot en funció del que s'ha llegit, cap mecanisme garanteix el seu compliment. A la pràctica, hi ha més vies de defensa per a un consumidor víctima de la publicitat enganyosa d'un producte o d'un servei que per a un votant estafat per un programa electoral que exerceix de mer ham, de formalitat sense efecte. I aquesta realitat ve sent consentida per la ciutadania, no m'atreveixo a dir si per resignació o per simple acceptació.

3.- Els mítings electorals: estan pensats com a vehicle de transmissió del missatge polític a l'elector, per convèncer-lo que voti una concreta opció. Lamentablement, només hi van els convençuts, és a dir, els que ja tenen decidit el seu vot. Fins i tot les grades i els seients es reserven a militants i simpatitzants que garanteixen els aplaudiments i crits de joia al candidat, amb independència del seu discurs. Es tracta de demostracions de força per reflectir en els mitjans de comunicació el número d'adeptes dedicats a onejar banderes i corejar noms. Pur màrqueting planificat perquè diaris, televisions, ràdios i xarxes socials amplifiquin la imatge d'un partit amb sòlids suports i ampli suport. També en aquest punt observo que la gent s'ha acomodat a la forma de difusió del missatge, com si de la publicitat d'una marca de begudes o de vehicles es tractés.

4.- Els debats electorals: ideats com l'eina perfecta per a la confrontació de les capacitats de cada candidat i la validesa dels seus propòsits, serveixen per comparar arguments i propostes. Llàstima que, per regla general, les úniques capacitats posades en relleu siguin les de desqualificar el contrari i enterbolir la dialèctica amb tota classe de retrets, quan no d'insults. Els problemes reals –Educació, Sanitat, Justícia, entre d'altres...– queden relegats, per no dir ignorats, per a benefici de diferents escàndols més o menys rellevants ficats amb calçador amb l'única finalitat d'arraconar el rival. Puntualment surten a col·lació els serveis públics essencials, però sempre amb escasses possibilitats de treure alguna cosa en net. No hi ha res com la multiplicitat d'Administracions i el consegüent dubte sobre les competències respectives per llançar-se uns als altres les culpes dels desastres. Fet i fet, l'electorat es divideix entre els que tenen clar el seu vot perquè afronten la seva participació en les eleccions amb la mateixa devoció amb la qual el seguidor d'un equip de futbol defensa els seus colors o el fanàtic religiós augura l'apocalipsi dels altres credos, i els que, sense la decisió encara presa, se senten orfes d'opcions convincents a què aferrar-se.

Hi caben més reflexions però, de moment, aquí em quedo. Aquesta utòpica, idíl·lica i exalçada Democràcia del «govern del poble, pel poble i per al poble» s'assembla cada vegada menys al que ensenyen els llibres i manuals de Dret i Ciència Política. Òbviament, som i hem de ser una Democràcia. No pretenc afirmar el contrari. Però com s'assembla la Democràcia que tenim a la que volem? Quant s'ha incrementat en els últims temps la distància entre la primera (la que tenim) i la segona (la que volem)? Fem-nos aquestes preguntes abans que la Democràcia, en lloc d'en la solució, es converteixi en el problema.