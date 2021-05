Votant la fi de la pandèmia

El meu intent és escriure coses útils als que les llegeixin i jutjo més convenient anar-me'n dret a la veritat efectiva de les coses que a la representació imaginària de les mateixes, perquè molts han vist en la seva imaginació repúbliques i principats que mai van existir en la realitat». Aquestes paraules d'El príncep, de Maquiavel, constitueixen l'expressió canònica del realisme polític. Poden ser oblidades pels idealistes, però no pels que es proclamen realistes. Ara haurien de ser escrites milers de vegades a la pissarra pels llestos que han generat aquest procés electoral que dimarts passat va agitar el present polític i que deixa Pedro Sánchez com el presoner de La Moncloa.

La veritá efectuale de la qual parla Maquiavel és complexa. Tan importants com la realitat són els temps. No obstant això, la sensibilitat per percebre l'una no sempre permet la flexibilitat per percebre els altres. Per veure la realitat es requereix no deixar-se portar pels prejudicis i desitjos. Una vegada que hem aconseguit identificar la realitat, hem de veure-la en el seu moment. Són habilitats diferents. La realitat se suposa estable. Per això és fàcil que es perdi el sentit del temps, el seu rostre canviant. La virtut política és fer front a una realitat en el temps.

Els actors polítics espanyols han operat com si la realitat que es va posar en marxa el 2011 seguís aquí, inercialment. Únicament faltava, com l'arpa en el seu racó, que la mà adequada la tornés a activar. Algú va pensar que aquesta agitació passava per identificar com a feixisme tota la dreta del PSOE. Amb això pensava agitar el sentit èpic de la nostra història, una república antifeixista localitzada al cor de tot espanyol decent. Aquesta era una representació imaginària. Però si hi havia una representació actual que sepultés qualsevol caliu de les energies polítiques del 15-M, era aquesta. La renovació de la política espanyola que es va exigir fa deu anys no passava per la recuperació d'aquest model. Això va ser una equivocació originària que ens ha costat deu anys de decepcions. Ara aquest miratge s'ha dissolt.

Però aquesta representació, que encara va reivindicar Pablo Iglesias en el seu digne comiat, no només desconeixia la realitat del poble madrileny, sinó el temps en què aquesta realitat determinava aquest instant de les eleccions, la decisió de la política democràtica. Doncs la clau és que, el 2011, el poble espanyol es va mobilitzar contra els que havien provocat una crisi per la seva mala gestió, la seva corrupció i la seva completa incapacitat. Eren éssers humans que es rebel·laven contra éssers humans. Era evident que existia un judici que culpabilitzava els actors polítics. Enfront d'ells, s'exigien nous actors.

Aquells nous actors, que van canalitzar la irritació, han decebut la consciència ciutadana. Han estat portats per l'electorat al límit de la desaparició. Ciutadans ha estat escombrat, i UP, per darrere de Vox, ha aconseguit la victòria pírrica que li costa el cap del seu dirigent fonamental. La inèrcia de 2011 ha arribat a la seva fi, i això és bo. Però, a més, a aquesta llarga decepció s'hi ha afegit el factor temps. Aquesta crisi no té causes humanes. No se'n pot culpabilitzar els éssers humans. Però després d'un any llarg, cansats de patir-la, era evident que la immensa majoria dels ciutadans s'inclinaria per l'opció que fos més afí al seu veritable desig: posar fi a la pandèmia. Aquest era el desig dominant del temps i això s'ha votat. Que la pandèmia acabi.

Operar amb el prejudici que estàvem no ja al 2011, sinó al 1936, quan en realitat es volia acabar amb la pandèmia, ha estat suïcida. El que hi havia al darrere de la llibertat d'Isabel Díaz Ayuso era deixar enrere la pandèmia. A això animava, i és un desig tan general que ha escombrat. Els morts a les residències, als hospitals, ja no voten ni generen desig. La dimensió biopolítica del neoliberalisme, donar llibertat als vius, ha estat portada a la perfecció per Díaz Ayuso. Ella respon al desig dels vius perquè la democràcia actual és cosa exclusiva dels vius. No dels que entren a l'UCI o als hospitals. La solidaritat amb el feble no és pròpia de darwinistes. És un esquema brutal, per descomptat, però la gent no està per matisos.

Els dubtes del Govern espanyol a aquest respecte, que lliura la gestió ulterior a l'estat d'alarma a les comunitats, ha ajudat l'estratègia d'Ayuso. Ha llançat el missatge que tot dependria d'ella i tothom així ho va entendre: si depèn d'ella, que decideixi sense complexos el que desitgem. Això se li ha dit. Així que el desig majoritari de la gent coincideix temporalment amb l'esquema llibertari d'ella. Després de més d'un any de coaccions de la realitat, la consigna d'«alliberin-se» ha estat més aviat invencible. Per tant, tot això ha depès que algú no ha mesurat el temps de la realitat efectiva i ha portat la gent a votar en aquestes condicions.

Pensar que en aquest temps la ciutadania seria sensible als posicionaments antics, quan la prioritat era canviar la representació política, era més aviat miop. Des del principi de la campanya, Ciutadans era mort. Creure que els seus votants estaven flotant va ser un error radical, però irrellevant. Ángel Gabilondo, davant del que es diu, ha aconseguit el millor resultat dels possibles, ja que qualsevol home de l'aparell hauria tingut resultats pitjors. El que ha derrotat el PSOE és que Sánchez no ha presentat una idea de normalitat alternativa. La seva norma ha estat més aviat les batzegades.

En aquesta situació excepcional només hi havia dues opcions decisives: l'opció llibertària d'Ayuso o l'opció responsable que representava Mónica García. Dues formes d'entendre la pandèmia que expliquen aquesta concentració del vot. No és el final del 15-M. Això va passar fa temps. En la votació del 4-M l'imperatiu ha estat aquest desig irrefrenable de tornar a la normalitat. La qüestió és quin tipus de normalitat es vol, i per això el més urgent és oferir models alternatius d'ella. Crec que amb l'opció de Més Madrid podem imaginar una normalitat construïda sobre bases alternatives a la neoliberal i llibertària d'Ayuso. El temps ha dictat que el raonable no venci a l'imperatiu. Però això serà tan estable com la recuperació de l'antiga normalitat. En tot cas, Més Madrid ha rebut l'encàrrec de la ciutadania de proposar per a aquest nou temps una millor proposta sobre els nostres mons de la vida.