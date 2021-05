Pensions de luxe i pensions de subsistència

De forma reiterada, llegim notícies relacionades amb la jubilació daurada que algunes persones tenen reconeguda, i no per motiu d'haver treballat 35 o més anys en qualsevol empresa o com a autònom, sinó gràcies a haver tingut una situació de privilegi, especialment des de la política. I m'explico. Les pensions màximes i mínimes de la Seguretat Social es determinen anualment per part del Govern de l'Estat en la Llei dels Pressupostos. Per aquest any 2021, la pensió màxima ha quedat establerta en 2.707,49 euros bruts mensuals, i la mínima, en 654,60 euros bruts mensuals.

Resulta que per tenir dret a la corresponent pensió contributiva de jubilació s'ha d'haver treballat i cotitzat un mínim de 15 anys, per tenir dret al 50% de la pensió corresponent, i més de 35 anys per cobrar el 100%, amb els límits que anteriorment he citat. Per cert, cal dir que actualment, amb l'excusa de la pandèmia del covid-19, els problemes de desatenció, de dilació i de manca de celeritat i eficiència de l'Institut Nacional de la Seguretat Social afecten i perjudiquen de forma inacceptable i injusta les persones que han d'accedir a sol·licitar el seu dret a la jubilació.

Llegim en les notícies que algunes persones cobraran una pensió superior a 7.000 euros mensuals per haver estat presidents d'una autonomia. Sabem que a molts altres, per haver tingut el privilegi d'haver gaudit de l'honor de ser representant democràtic en un parlament, amb pocs anys de servei, se'ls garanteix una pensió que iguala o supera fins i tot les pensions màximes que la Seguretat Social reconeix als que han treballat i cotitzat el màxim, durant més de 35 anys de treball. Cal replantejar una bona administració del diner públic, del diner que tots plegats aportem perquè sigui administrat pels diversos governants i les múltiples administracions públiques de les quals disposem. Exercir un càrrec públic ja és un honor en si mateix, i no ha de ser motiu de privilegis extres per sobre del que la resta de ciutadans es guanyen amb el seu treball i suor. Aquestes pensions no vinculades al producte del treball i de la cotització, per molt alta magistratura que s'hagi exercit, èticament i socialment, penso que no estan justificades ni tenen raó de ser. Mentre hi hagi pensions insuficients, mentre molts dels nostres conciutadans les passin magres per arribar a fi de mes, mentre l'atur i la situació social aboquen a una vida mísera a moltes persones, l'existència de pensions de luxe és del tot sobrera i ofensiva. Calen canvis.