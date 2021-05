Com ha canviat el carrer del Carme

Els lectors que seguiu habitualment les meves col·laboracions en el Diari de Girona, sabreu que el passat mes de juny ens vàrem vendre el nostre estudi-taller del Barri Vell i que des de finals d'estiu hem instal·lat la nostra base d'operacions molt a prop de la farmàcia del carrer del Carme, en uns baixos situats a la mateixa via on tinc el domicili.

Per espai, llum i comoditat he de dir que he fet un canvi a millor, ara ocupo un local més ampli, on m'he pogut organitzar millor i, sobretot, on puc mostrar molt més bé la meva obra artística, molt millor que en els altres estudis que havia tingut fins ara.

Del que no estem tan satisfets és dels entorns urbans de les dues ribes del desaparegut riu Onyar, per no parlar dels seus horribles ponts i de la passarel·la construïda en el tardofranquisme que connecta el barri del Carme amb la zona de Sant Josep (escola Annexa). Aquesta passarel·la que, per cert, fa molts mesos que està tancada al trànsit de vianants, per la banda de Sant Josep va a sortir davant una escultura de l'Emília Xargay. Aquest passant, que no figurarà en cap manual d'arquitectura, va ser construït en temps del governador Victorino Anguera Sansó.

I tornant a passejar pel carrer del Carme, he de dir que pels que vàrem néixer en plena postguerra i vivíem en el Barri Vell, el carrer del Carme era un indret llunyà, la carretera que menava a can Crostó, la darrera casa que hi havia just abans del cementiri. Per aquell carrer hi passaven tots els enterraments amb els seus carruatges fúnebres, carregats de corones i capellans revestits amb túniques vistoses, que acompanyaven els difunts cap a la darrera morada. El seguici que seguia al carruatge, format majoritàriament per familiars i amics, solia vestir rigorosament de negre en senyal de dol. La comitiva s'aturava a l'entrada de la necròpolis gironina, on hi havia uns xiprers que talment semblava que volien acompanyar al finat tot el camí, fins l'eternitat o el no-res, segons les creences de cadascú.

Tot sovint, creuem el pont que hi ha davant de l'antic estanc, per un voral que és compartit per a vianants i bicicletes que ens porta a l'altre costat de riu on trobem l'antiga escola Normal, actualment col·legi d'Infermeres.

Al davant d'aquest edifici hi ha, des de fa anys, una benzinera d'en Brufau, parent d'en Joaquim Coello de Torre Rafaela. Mentre els cotxes omplen el dipòsit, fullegem la premsa a la botiga de l'establiment. Sovint estem atents, no tant a les notícies del dia, sinó més aviat als suplements, que solen ser més interessants.

Estàvem acostumats a anar al nostre antic estudi de Calderers passant per la plaça del Vi, Ciutadans o la Rambla, Argenteria i Ballesteries o Carreras Peralta, Força i plaça de la Catedral. Quan, camí de Roma, passava per l'antiga via Augusta, m'aturava de tant en tant a la copisteria Ciutadans on xerrava amb la Glòria i feia algunes fotocòpies per distribuir entre algun dels meus «subscriptors», que els havia passat per alt algun escrit publicat al Diari de Girona.

Quan després de passar per davant de can Palahí arribàvem a la plaça de la Catedral, no podíem deixar de meravellar-nos amb la monumental escalinata de la seu gironina.

Tot seguit, creuàvem sota portes i amb quatre gambades ja érem a la porta del nostre estudi on havíem de pujar quatre pisos fins a arribar a la porta del nostre taller. A vegades feia mandra pujar, però un cop érem dalt podíem gaudir des dels quatre balcons de la vista d'un cel blau, quan no era núvol.

Expliquem tot això per dir que ara, en el carrer del Carme, estem a peu pla, en un espai més ampli, però en un entorn urbà que és més inhòspit, amb habitatges més impersonals, i sobretot un trànsit molt més intens que el que creua el Barri Vell, format per cotxes, motos, bicicletes i patinets galàctics que sempre sembla que tinguin pressa.

Cal dir que en el lloc on estem la vorera és ampla, però la gent que passa no té gaire temps per badar, sovint «aprofita» el temps per consultar el mòbil. Molt a prop de l'estudi hi ha un aparcament on caben uns 30 cotxes. El comerç en aquesta zona no és massa actiu i, per acabar-ho d'adobar ha patit durament els efectes de la pandèmia. La pròpia dinàmica de la zona fa que molts baixos vagin abandonant l'activitat comercial i que, a poc a poc, es reconverteixin en aparcaments per cotxes o per als carros del servei públic de neteja. Això fa que molts veïns entrin i surtin de casa amb cotxe i que s'hagi perdut aquell ambient de barri que hi havia hagut anys endarrere.

És evident que el fet d'anar tots emmascarats no facilita les coses, però he de dir que jo que vaig sempre a peu, no he conegut pràcticament a ningú, en els gairebé nou mesos que soc en el barri.

A vegades recordem la nostra infantesa, quan els diumenges anàvem acompanyats pel pare per la zona del parc de Vista Alegre, on hi havia hagut la pista d'hoquei i l'antic camp del Girona. El futbol omplia la zona d'ambient ciutadà, sobretot els dies que hi havia partit, aleshores els bars tenien vida, no pas com avui que aquests solitaris indrets sembla que només siguin transitats pel tràfic rodat, que crea departaments estanc, on prima l'individualisme de la civilització postindustrial i la incomunicació.

Com enyorem aquells temps, que podíem saludar en Jaume Teixidor, periodista i estanquer, els sastres Sala i Giró que treballaven en el barri, les trobades amb en Montero i els germans Xuclà que coneixíem dels Maristes, amb qui ens trobàvem per jugar i anar a banyar-nos a les tres roquetes. No ens oblidem de la Carme Trull i el seu nebot, el simpàtic Josep Trull Gamundi, de la botiga d'animals Pit Roig i també l'amic Brugué o l'Ayuso, amb qui acabem de construir un arbre genealògic.

D'aquells anys ara idealitzats, també tenim molt bon record del Cinema Familiar que feia sessions dominicals per dues pessetes i del pintor Enric Ansesa Gironella, que recentment ens ha vingut a visitar i que, en aquella època, era veí de can Rustey.