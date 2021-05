L’endemà de les eleccions catalanes, les forces sobiranistes exhibien orgulloses el seu 52%, aparcaven l’autocrítica que els va portar a perdre més de 700.000 vots, i es mostraven convençudes que el «mandat de les urnes» es traduiria en un pacte. Després de gairebé tres mesos, l’eufòria s’ha diluït i es constata el que els observadors més atents de la política catalana explicaven feia temps en veu baixa: que alguns dels dirigents d’ERC i Junts no se suporten. Més enllà de la falta de sintonia personal, l’eix esquerra-dreta també ha jugat un paper important. L’acord previ d’ERC amb la CUP és difícil d’assumir per alguns sectors de Junts. I aquí també rau part del problema, perquè a JxCat no saben si són liberals, socialdemòcrates o d’esquerres.

Aquesta vegada no sembla que Pere Aragonès vagi de farol. Un cop de puny sobre la taula tan estrepitós com el que hem vist deixa poc marge a qui ha quedat descol·locat. De fet, està donant arguments a aquells postconvergents que veurien amb bons ulls una repetició electoral perquè creuen que arreplegarien vots del PDeCAT i amb això tornarien a ser el partit hegemònic de l’independentisme. Totho lamenta la falta de Govern, però no oblidem que això, en realitat, va de poder. El cop de porta d’ERC ha estat eixordador, i pot ser que algú s’hi hagi enganxat els dits. Aviat sabrem qui.