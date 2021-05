Fa 11 anys (al maig del 2010) la Rockefeller Foundation i el Global Business Network van organitzar una jornada per debatre els possibles desafiaments que la Humanitat hauria d’enfrontar en el futur. El van titular: «Hipòtesi sobre el futur de la tecnologia i el desenvolupament internacional». Un dels riscs que es contemplar va ser el d’una pandèmia planetària provocada per un nou virus gripal que, transmès als éssers humans per oques salvatges, contagiaria el 20% de la població mundial, amb una mortaldat de vuit milions de persones en set mesos. La gent quedaria confinada a les seves cases i el trànsit de persones i mercaderies, interromput. El país que amb més eficàcia s’enfrontaria a la crisi sanitària seria la Xina, degut a la seva fèrria disciplina social i la capacitat d’aïllar-se de l’exterior: va ser el primer país a recuperar-se. Tothom va acceptar ser controlat i vigilat pel seu Govern per evitar el contagi, anteposant la seguretat a la llibertat. Jo diria que van encertar.

El 2015, cinc anys després, el magnat Bill Gates va explicar en diverses conferències i entrevistes que el principal problema que la Humanitat hauria d’enfrontar no seria una guerra atòmica, ni terratrèmols, inundacions, huracans o meteorits, sinó una pandèmia provocada per un virus semblant al de la grip. També va encertar.

Quatre anys després, el 18 d’octubre de 2019, va tenir lloc a Nova York el denominat Event 201, organitzat pel John Hopkins Center for Health Security, la Bill & Melinda Gates Foundation i el World Economic Forum. Es va fer el simulacre del que succeiria si un coronavirus transmès per animals provoques una pandèmia a tot el planeta. Per combatre la pandèmia es proposava una estreta col·laboració entre els governs per garantir el subministrament de medicaments i de mercaderies, suspendre internet per evitar falses informacions i inundar els mitjans amb informació emesa pels organismes oficials. Conclusió: seria necessari centralitzar la presa de decisions per damunt dels governs nacionals. L’Event 201 va tenir lloc dos mesos abans que el Govern comunista xinès donés la notícia del primer cas de contagi per coronavirus a Wuhan. Pocs mesos després, Henry Kissinger va escriure el 3 d’abril de 2020 en el Wall Street Journal que «la pandèmia del coronavirus alterarà l’ordre mundial per sempre» i quan acabi «es percebrà que les institucions nacionals han fet fallida».

Algú dubta que això d’anar cada Govern per la seva banda no porta enlloc?

Un dels objectius de l’Agenda 2030 de l’ONU és proveir d’identitat legal a tots els habitants del planeta. El projecte denominat ID 2020 (Identitat Digital 2020), creat per la Rockefeller Foundation, Microsoft i Gavi-The Vaccine Alliance, amb l’objectiu d’identificar tots els humans per damunt dels registres de cada Estat, fou presentat a l’ONU el 2017 i en el World Economic Forum de Davos el 2019. Totes les dades personals quedarien en una sola base de dades: carnet d’identitat, de conduir, passaport, currículum laboral, targetes de crèdit, comptes bancaris, història clínica, vacunacions, petjades dactilars, l’iris dels ulls i altres dades biomètriques. En aquestes circumstàncies es podria penalitzar a qui es negui a portar aparells que permeten rastrejar-lo i controlar-lo. Les represàlies podrien ser d’ordre econòmic (impedir comprar), penal (tipificació d’un nou delicte de desobediència) i polític (assenyalat com a opositor al règim). Per cert, la Xina ha implantat l’anomenat «sistema de crèdit social», consistent en la vigilància del «comportament» dels ciutadans, mitjançant càmeres de reconeixement facial. Creieu que arribarem a ser controlats d’aquesta manera?

Hi ha qui aconsella llegir el llibre de l’Apocalipsi, escrit per sant Joan fa dos mil·lennis, si vols assabentar-te de les últimes notícies, ja que diu: «I se li permeté de donar alè a la imatge de la Bèstia, i fer de manera que tots els qui no adorin la imatge de la Bèstia siguin morts. I fa que a tothom, petits i grans, pobres i rics, lliures i esclaus, els sigui posat un tatuatge a la mà dreta o al front, i que ningú pugui comprar o vendre, sinó el qui porti de tatuatge el nom de la Bèstia o la xifra del seu nom. Aquí s’hi vol la saviesa! Qui tingui enginy que calculi la xifra de la Bèstia, perquè és xifra d’home: la seva xifra és sis-cents seixanta-sis». (Apocalipsi, 13, 15-18. Fundació Bíblica Catalana. Institut Cambó).

Mentrestant a Catalunya l’única previsió i predicció és que serem una República Catalana Independent, aviat. No ens diuen si serà independent de les calamitats que estant succeint o de les que aviat ens afectaran. Sembla que per als nostres polítics l’Apocalipsi pot esperar, o potser ja saben com impedir-li l’entrada per les nostres fronteres.