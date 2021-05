La justícia i política del nostre país és una vergonya i una gran ofensa cap a nosaltres, els ciutadans.

La justícia no recolza totalment els drets de les dones i no ens ajuda quan ho necessitem. El grup violador conegut com «la manada» continua lliure després d’haver violat i destrossat la vida a noies i dones innocents. Tots ells són un exemple de com la justícia no va contra el masclisme i aquí ens adonem que la justícia continua sent tan masclista com sempre, perquè estic segura que si algú violés les netes, filles... de jutges, segur que es prendrien les mesures necessàries perquè no tornés a passar una cosa tan violenta com aquesta.

La política també va decreixent cada cop més, ja que des de les eleccions per escollir president de la Generalitat de Catalunya, el dia catorze de febrer, portem dos mesos sense cap pacte ni polític fent res al respecte i tots segueixen cobrant. Estic segura que si els traguessin els seus sous i paressin de cobrar, es posarien tots d’acord i ja hi hauria un president escollit, perquè no sigui pas que deixin de cobrar.

Perquè mentre ells no fan res i segueixen cobrant, hi ha gent que encara no ha cobrat dels ERTOs i gent que pateix de gana per culpa de la pandèmia.

El dia 6 va morir la mare. Aquests darrers dos anys i mig i degut a la malaltia que patia va estar vivint a la Residència Toy de Malgrat de Mar.

Des del moment en què es va haver de prendre la dolorosa decisió d’ingressar-la, vàrem rebre un grandíssim suport per part del personal directiu d’aquest centre, ens van ajudar en tot, ens van donar tot el suport que vàrem necessitar en aquest tràngol.

Però no solament això, durant tot el temps que ha estat allà les atencions, la cura, l’estimació que li han estat demostrant tot, i repeteixo, tot el personal començant pel primer i acabant per l’últim ha estat extraordinari. Mentre estàvem amb ella de visita, ja podia passar qualsevol persona que sempre, sempre, tenien una paraula carinyosa cap a ella, una manyaga, un somriure i mai, mai, una mala paraula. Durant el temps de confinament no solament han estat cuidant en l’àmbit físic sinó també en el psicològic tots els interns, però també les famílies, trucades, videoconferències, si algun emmalaltia, trucades diàries del servei mèdic. Han fet grans esforços per habilitar espais a fi i efecte que els familiars poguessin veure els seus éssers estimats encara que fos des del carrer, un esforç titànic.

És per això que volem expressar públicament el nostre agraïment a tot el personal del centre, no volem posar noms perquè, de ben segur, ens oblidaríem d’algú i per a nosaltres tots i tothom heu estat igual d’importants.

Moltíssimes gràcies per tot el que heu fet, feu i fareu i sapigueu que sempre més tindreu un lloc important als nostres cors. Fins sempre.