Avui 16 de maig l’Església celebra la 55a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, amb el lema tret de l’Evangeli de sant Joan: «Vine i ho veuràs» (Jo 1:46).

En el seu missatge, el papa Francesc ens recorda que «la invitació a veure, que acompanyà els primers encontres de Jesús amb els deixebles, és també el mètode de la comunicació humana autèntica». Són diverses les opinions que «es lamenten des de fa temps del risc d’un aplanament als «periòdics fotocòpies» o les pàgines web que són substancialment iguals» i per això «el gènere de la investigació i del reportatge perden espai i qualitat, en benefici d’una informació preconfeccionada, de «palau».

El Papa ens recorda que «la crisi del sector editorial pot portar a una informació construïda a les redaccions, davant l’ordinador, sense sortir mai al carrer, sense «desgastar-se la sola de les sabates», sense verificar de visu certes situacions». I per això, continua el Papa, «si no ens obrim al trobament, romandrem com a espectadors externs, malgrat les innovacions tecnològiques».

Cal tenir en compte que «als primers deixebles que volien conèixer-lo, Jesús els respon: «Veniu i ho veure-ho» (Jo 1:39), convidant-los a viure la seva relació amb ell».

També el periodisme, com ens diu el Papa, «com a relat de la realitat, requereix la capacitat d’anar més enllà, on no hi va ningú». Per això, «gràcies a la valentia i al compromís de tants professionals, periodistes, muntadors, directors, que sovint treballen amb grans riscs, avui coneixem les difícils condicions de les minories perseguides, els innombrables abusos i injustícies contra els pobres i contra la creació i les guerres oblidades». Perquè «seria una pèrdua, no només per a la informació, sinó per a tota la societat i per a la democràcia, si aquestes veus desapareguessin».

El Papa ens recorda «quanta eloqüència buida hi ha al nostre temps», com podem observar en aquells dels quals diem: «Sap parlar sense parar, però no diu res». Per això la bona nova de l’Evangeli «es va difondre gràcies als encontres de persona a persona, de cor a cor». Així, van ser homes i dones que «acceptaren la mateixa invitació, «vine i ho veuràs».

El Papa ens diu que Pau de Tars també utilitzaria avui «correu electrònic i missatges a la xarxa». Però, a més d’això, van ser «la seva fe, la seva esperança i la seva caritat el que impressionà els seus contemporanis». És a dir: el seu testimoniatge.

Aquesta Jornada de les Comunicacions Socials ens compromet a buscar una informació basada en l’encontre i no en la manipulació o la mentida. Com va dir el Papa el passat mes de febrer als representants del Catholic News Service, en el centenari de la seva creació, «necessitem mitjans de comunicació que ajudin la gent a distingir el bé del mal». I també el febrer passat, amb motiu del 90è aniversari de Ràdio Vaticana, el Papa exhortà els seus treballadors a «construir una comunicació capaç de fer-nos veure la veritat de les coses».