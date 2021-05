El president del Parlament europeu, el pobre David Sassoli, s’ha d’enfrontar a crisis d’abast mundial que mai no hauria imaginat. Una cosa és veure-se-les amb una pandèmia que ha matat milers d’europeus, amb un conflicte israelià que amenaça de convertir-se en una espiral de violència, o amb un govern rus sospitós d’eliminar els dissidents. Mal que bé, això ho va trampejant, però hi ha fets que sobrepassen l’humanament acceptable.

- Li repeteixo que em deixi tranquil, no sé qui és i no m’importa si li han robat una placa de la porta de casa. No m’estiri més de la màniga, faci el favor. Seguretat!

Fart que en Sassoli no li fes cas ni li agafés el telèfon -«senyoreta, si truca el català pesat, digui que no hi soc»-, el Vivales va prendre mesures extraordinàries: publicar un tuit. Hi deia que no acceptarà cap violència ni cap intimidació en el seu compromís polític. Abans ja havia denunciat a la policia belga els fets.

- I què diu que li han robat, monsieur Vivales?

- Una placa que havia enganxat jo mateix, hi posava «Casa de la Republiqueta».

- Errr... i ja està?

- Els sembla poc? Soc el president de la Generalitat número 312, o un número semblant, ara no el recordo bé.

Cada cop és més difícil aconseguir notorietat, són tres anys fugat i per aquí han passat tantes coses que el Vivales comença a ser un record difuminat. El robatori de la placa és un bon intent, però jo aniria més enllà i la setmana vinent denunciaria que uns escolars han tocat el timbre de la Casa de la Republiqueta i han arrencat a córrer, no sé, coses així, que demostrin com pateix el president exiliat.

- Bon dia, Sassoli, fa dies que l’espero aquí, a la porta del seu despatx. Avui, al carrer, dos nens m’han tret la llengua i...

- Seguretat!

Suposo que els robatoris de plaques són considerats crims contra la humanitat. Al meu edifici, ens han robat fa poc la que deia que no s’admet publicitat, i com que els veïns no acceptem cap violència ni cap intimidació, ho hem denunciat a en Sassoli i a la policia belga. No és que la placa tingués gaire utilitat, ja que la propaganda arribava igual, però menys en té una placa que digui Casa de la Republiqueta, si no hi ha republiqueta.