Som presoners d’una contradicció que d’alguna manera ens resumeix com a societat i que no deixa de resultar inquietant. En general, el món és ple de persones que viuen les seves vides sense voler cap mal a l’altre, i transitem reguardant-nos dels mals exteriors perquè com conscients que existeixen. Però al mateix temps, una força invisible ens empeny a voler conèixer les interioritats de les desgràcies alienes, com si saber la (presumpta) veritat de fets macabres formés part de la nostra naturalesa més íntima. Això cristal·litza en els anomenats True Crimes, aquestes sèries o pel·lícules documentals que recreen casos reals d’assassinats i que ens converteixen, des del nostre paper d’espectadors, en un singular híbrid entre detectiu, forense i cunyat de barra de bar. La nostra relació amb aquest tipus de producte és estranya, perquè pots indignar-te pel que et mostra i com t’ho mostra però igualment t’ho mires, com si fos inajornable, o inevitable. Patim mentre ho fem, però ens agrada saber què ha passat i, sobretot, els motius que hi han portat. És, com dèiem, una curiosa manera de purgar les pròpies pors, potser perquè ens hem convençut que si entenem els mecanismes del mal (o fins i tot la seva total absència de lògica) tindrem més eines per defugir-lo. Tothom té el seu particular vincle amb els submóns escabrosos que ens envolten, però un servidor no pot evitar degustar True Crimes malgrat que després els pensa, els somia i els acaba extrapolant a la realitat més propera. Passa amb Crims, per descomptat, perquè Carles Porta posa llum a foscors molt quotidianes, però també amb qualsevol assassinat reproduït a sèries d’arreu, que sempre parlen del que hi ha de fràgil i imprevisible en el que anomenem zones de confort. S’hi barregen la nostra malsana curiositat per saber com és la vida d’un altre amb la constatació de les nostres pors més arrelades. Tot això li pot passar a qualsevol, també a un mateix, però veure-ho documentat et produeix tan neguit com tranquil·litat perquè per contrast et sembla que vigiles més amb qui et relaciones. Els True Crimes van de creure impossibles, de sorprendre’s amb qui entra al costat fosc i de veure referendades velles teories sobre el comportament humà. Són, al final, l’encarnació del vell costum de mirar el que no ens agrada del món i dels seus habitants des d’una còmoda distància. Per això els bons productes del gènere són aquells que ens aboquen a debatre sobre què falla en una societat que reacciona amb indolència davant la violència i la mort.