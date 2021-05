Dos assassinats masclistes més en vint-i-quatre hores, a Creixell i Corbera. En ambdós casos, amb un patró idèntic: el presumpte assassí mata la dona i després se suïcida. Amb elles dues, ja són quatre les víctimes mortals de violència masclista aquest 2021 a Catalunya.

Mentrestant, l’Audiència de Girona ha absolt l’acusat d’abusar d’una nena a la Bisbal perquè, tot i considerar que el relat de la menor «és creïble», no hi ha «proves raonables» per considerar provats els abusos. Últimament hi ha hagut moltes sentències d’aquest tipus, ja que -per sort- les víctimes d’abusos o violacions cada cop s’atreveixen més a denunciar. Al febrer, l’Audiència va absoldre l’acusat de violar una noia en una discoteca de Sils perquè, malgrat veure acreditat que hi havia lesions a la zona genital, no es podia provar que les relacions sexuals s’haguessin fet sense consentiment. I l’any passat, dos nois van ser absolts d’una violació grupal a Girona pels mateixos motius: la víctima tenia ferides i restes de semen, però no es podia acreditar que les lesions s’haguessin produït aquell dia i que les relacions no haguessin estat consentides. Per no parlar de les tristament conegudes «manades». Aquestes sentències són desalentadores per a les víctimes i poden fer que algú s’ho pensi dos cops abans de denunciar. Per tant, les campanyes institucionals no serviran de res si després les víctimes es troben un mur davant la justícia.