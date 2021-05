Com altres vegades, Pere Aragonès ha usat repetidament l’expressió «Generalitat republicana» per referir-se a la que ja presideix. El diccionari té dues definicions de «republicà»: «Relatiu o pertanyent a la república» i «partidari de la república». Exemple de la primera al mateix diccionari: «Govern republicà». Exemple de la segona: «Partit republicà». En quina de les dues s’empara el ja president? Catalunya ha tingut diverses vegades una institució de govern pertanyent a una república. Va ser el cas de la Generalitat de Pau Claris durant la República Catalana del 1641, en plena Guerra dels Segadors. Va durar sis dies, del 17 al 23 de gener, quan els consellers van posar el país sota sobirania francesa. Dos segles més tard, l’any 1873, es va proclamar un Estat Català en el marc de la Primera República Espanyola; va durar quatre mesos abans de dissoldre’s per crisis internes i per la pressió del president espanyol Estanislau Figueras. El 14 d’abril del 1931 Francesc Macià va proclamar la República Catalana, i tres dies més tard la va bescanviar per la recuperació de la Generalitat dins la Segona República Espanyola. En aquest sentit va ser una Generalitat republicana, efectiva fins l’ocupació del Principat per les tropes franquistes. Finalment, el 8 de setembre del 2017 el Parlament va aprovar la Llei Fundacional de la República, l’entrada en vigor de la qual va ser proclamada i ajornada en un mateix discurs pel president Carles Puigdemont, i novament decidida però no aplicada per la DUI del 27 d’octubre. La congelació forçosa d’aquella iniciativa fa que la base legal de la Generalitat continuï derivant de la Constitució, que no és gens republicana. En conseqüència, el que Pere Aragonès pot oferir és una Generalitat partidària de la república, tot i que es tracti d’una sinècdoque, figura retòrica que agafa la part pel tot i confon el Govern, que el president nomena i dirigeix, amb la Generalitat sencera, que és quelcom més ampli ja que inclou el Parlament i l’Administració. Però ja se sap que la retòrica respon a la seva pròpia lògica.