Pere Aragonès, en el tercer discurs d’investidura del 21 de maig, després de dos intents fallits, s’abona a la retòrica independentista amb citacions de la «Generalitat republicana» (17), la república catalana (7), la independència (4), l’autodeterminació (12), l’amnistia (10) i la «repressió» de l’Estat (3).

La «nova Generalitat republicana» es refereix a la instauració de la república sense que la gent s’assabentés de tal magne esdeveniment? Au va, home! És una nova enganyifa que equipara la institució de la Generalitat amb un president que és d’un partit que, en les seves sigles, es vanta de ser republicà (ERC).

Doncs bé, a ningú li va passar per la barretina parlar de «Generalitat socialista» durant el mandat dels presidents Maragall i Montilla, que eren del PSC.

Avesat a fer-se trampes al solitari, és a dir, a enganyar-se a si mateix, el candidat al·lega que «avançar cap a la república catalana és la millor manera de garantir un futur d’igualtat, de fraternitat i de benestar, i de prosperitat per a tota la ciutadania de Catalunya». I continua amb el sermó místic: «M’imagino i vull un país que estimi la seva gent, i que es fixi com a prioritat la felicitat de la seva ciutadania». Oh! Que bonic. Perseguir la quimera d’una societat feliç és només una argúcia per arraconar els problemes reals.

Per reblar el clau assevera que: «Vull ser el president de la Generalitat per fer possible culminar la independència de Catalunya, per fer inevitable l’amnistia i per exercir el dret a l’autodeterminació». Vet aquí la història interminable d’un país de fantasia! President, si l’amnistia i l’autodeterminació són condicions sine qua non, no es facilita una negociació que implica una ruptura de les regles del joc democràtic.

Per tant, apel·lar al model escocès, sempre respectuós amb la legalitat, per demanar un referèndum d’independència, és una indecència en boca dels qui van saltar-se l’Estatut i la Constitució en les jornades ignominioses del 6 i 7 de setembre de 2017.

Sense trepitjar de peus a terra, l’aspirant va prometre impulsar quatre banderes de «transformació social, feminista, verda i democràtica». I va reiterar fins a l’avorriment aquestes il·lusòries pretensions.

Pere Aragonès és president de la Generalitat amb els vots de 74 diputats (ERC, Junts i la CUP), que són el 48,04% dels votants als partits amb representació parlamentària.

Ha de governar amb un soci recelós i vigilant que encara no ha digerit haver estat superat per ERC en vots i escons. Els beneitons de la CUP són més dòcils perquè, quan convé, en comptes de segar cadenes, s’empassen gripaus.

Per tant, el nou president ha d’acontentar Junts i la CUP, que és com voler agafar la lluna amb un cove. És a dir, no es pot esperar res de bo.