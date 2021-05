La figura esprimatxada contempla el paper que acaba de recollir del parabrises. Una broma? Una càmera oculta? Un malentès? Ha deixat el seu cotxe, segurament com moltíssimes ocasions, darrere els contenidors protegits per una tanca de fusta del restaurant «El cul del món». Abandona l’actitud d’estàtua de sal, avança uns metres i mira com si fos la primera vegada el senyal de prohibit aparcar just davant dels contenidors. Després s’adona que els dos vehicles aparcats darrere seu també tenen el paper groc del que no pot ser una altra cosa que la multa. M’imagino què ha de pensar. «No és que estiguem mal aparcats, és la senyal de la prohibició que s’ha col·locat on no tocava». Continuo caminant per la Vall de Sant Daniel i a uns centenars de metres de distància, on la carretera badalla i perd l’asfalt, hi ha un cotxe aparcat. No molesta, no fa la carretera més estreta. No obstant això, la Policia Local, que considera tot senyal de trànsit en general i els que indiquen prohibició en particular un tòtem al qual deuen veneració, el multen, com no pot ser d’una altra manera.

Diria que la presència de la Policia Local a l’inici de la Vall de sant Daniel té a veure amb les queixes dels seus veïns. El seu carrer, estret, de doble sentit, amb una vorera minimalista, es veu ocupat els caps de setmana per esbarts d’entusiastes de la vida sana. Mala peça al teler. És l’única via civilitzada per accedir a un dels pulmons de la ciutat, tret que es fes voltar la gent per Montjuïc.

Però per més que s’hi esforci la Policia Local, les multes de la Vall de Sant Daniel amb finalitats de recapte seran la xocolata del lloro. Ara bé, no tot són males notícies per a les arques del municipi o d’on sigui. Un espavilat de la Direcció General de Trànsit (DGT) ha tingut una ocurrència que li haurà valgut un ascens. Si reduïm la velocitat màxima permesa dels vehicles fins a situar-la a uns nivells ridículs, els conductors cauran com mosques. L’objectiu de tornar a un temps on les distàncies s’allargaven i el temps es dilatava i els nostres avis o besavis entre arri! i arri! donaven voltes sobre el preu de les tomates o si votarien Lerroux o Azaña en les eleccions del 31, és segons la DGT reduir la sinistralitat dels vianants. Un lloable objectiu.

Com estan senyalitzats els passos de zebra a la ciutat de Girona? Respondre la pregunta seria utilitzar adjectius que deuen estar florits perquè els guardo en el calaix de les grolleries. En una ciutat la majoria d’atropellaments ocorren en aquest espai on se suposa que l’autoritat municipal ha de vetllar per la seguretat dels vianants. Un dels indicadors del grau de civilitat és la claredat i la visibilitat de la senyalització sobre l’asfalt i dels senyals col·locats en punts estratègics. Quants accidents es podrien evitar si en lloc d’unes franges desdibuixades, amb prou feines visibles, ens trobéssim amb un pas de vianants pintat amb efecte 3D, per exemple, un avís per als conductors a uns metres de distància i no permetre estacionaments de cotxes al costat del pas. El pas zebra hauria de ser un espai segur, no un espai on el vianant no té la certesa si podrà arribar a trepitjar l’altra vorera.

Encara no he perdut el seny fins al punt de considerar que no s’ha de limitar la velocitat dels cotxes en una ciutat. En carrers concorreguts, on hi ha col·legis, botigues, és més que oportú que els cotxes circulin amb parsimònia, o encara millor, que no circulin.

Ara bé, limitar la velocitat a 40 km/h a la carretera de Barcelona de Girona i fins i tot a les rotondes fora del nucli urbà on no hi ha vianants, si no és amb finalitat recaptatòria, que ens expliquin com ens ho hem de menjar.