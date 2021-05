L’altre dia anava des de la plaça Independència, passant per tota vora de riu, a la basílica de Sant Feliu de la nostra estimada Girona. Després de molts anys de fer aquest trajecte a peu, vaig veure que els arbres que hi ha més a tocar del riu Onyar tenen totes les branques caigudes en aquella direcció, i fan un tap que no deixa veure les cases de l’Onyar, per la vegetació que ho envaeix tot. És un efecte estrany, i recomano a qui pugui que ho comprovi. No és gens agradable.

És possible que els arbres ja siguin molt vells, o que hagin estat mal podats... El cas és que totes les branques i fulles pengen cap al riu, mentre que per la banda del carrer gairebé no hi ha brancam. És una autèntica llàstima que el carrer més important turísticament parlant de Girona, com és el passeig Canalejas, pateixi un important estat de degradació. I ara només hi faltava això dels arbres.

Es fa urgent una intervenció de dalt a baix en aquell sector. Girona té més de 700 carrers i places. Cada any, amb més o menys pressupost, se n’arreglen o transformen fins on

arriba la capacitat d’inversió de la ciutat. Faig una comparativa de casa nostra. Calia el nyap del carrer de la Creu, o hagués estat més assenyada una intervenció integral a Canalejas? Fa molt de temps que el trasllat dels autocars lluny d’aquell espai –una operació molt desafortunada amb mando en plaza inclòs– i la degradació d’aquell passeig són símptoma de la manca d’actuació on hi ha les prioritats.

Recentment, s’han recollit més de 1.200 signatures de veïns i comerciants del Barri Vell reclamant mesures de seguretat, neteja, ajuda i auxili. Ara fa unes setmanes va sortir un extens article –gairebé una pàgina al DdG– en què l’exalcalde de la ciutat feia un important i assenyat repàs de la situació.

Són fets que no han tingut, però, cap mena de resposta per part de qui correspondria. Ens fa l’efecte que la nostra estimada Girona se’ns n’està anant de les mans. Els que manen ni escolten ni trepitgen el carrer, i així anem...