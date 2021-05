Franz Kafka va escriure una faula (Eine kleine Fabel) premonitòria, com tota la seva obra. Diu així: «Ai las!», digué el ratolí, «el món es va fent més petit cada dia. Al principi era tan gran que m’espantava; corria i estava content, quan per fi vaig veure parets a la meva esquerra i a la dreta molt separades, però aquestes llargues parets es van anar tancant una contra l’altra tan de pressa que ja he arribat al racó on hi ha el parany que m’espera». «Tan sols has de canviar de sentit», li va dir el gat. I se’l va cruspir.

Els partits independentistes catalans poden posar noms al parany i al gat, i aplicar-se el conte.