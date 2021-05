Un dels efectes econòmics més devastadors de la pandèmia ha estat el tancament de centenars de negocis que ja no tornaran a apujar la persiana: la imatge de locals tancats i cartells d’«es lloga» es multiplica arreu de la demarcació.

Crisis com aquesta, tanmateix, donen l’oportunitat de repensar-se. L’Ajuntament de Calonge ha presentat una proposta per convertir-se en el primer «booktown català», quelcom que em sembla tan bonic com utòpic. Ofereixen locals, 10.000 euros i ajudes fiscals a set llibreters que vulguin obrir establiments al seu nucli antic. I encara que dubto molt que en aquests moments hi hagi prou volum de negoci per a set llibreries, la idea, com a mínim, denota personalitat i originalitat.

En el cas de Girona, on també proliferen els locals buits, les coses van per un altre costat. De moment, els primers «brots verds» que hi ha per reobrir locals tancats per la pandèmia s’encaren a... ho han endevinat, oi? Els ciclistes. No tinc res en contra d’aquest col·lectiu i el que pot aportar a l’economia de la ciutat, però sembla que no n’aprenem. La covid-19 ens ha ensenyat que apostar-ho tot al turisme i gentrificar les ciutats no és una bona idea, ja que, quan van mal dades, el castell de cartes s’enfonsa. Espero que no ensopeguem dos cops amb la mateixa pedra.