Aquests dies estem tots esgarrifats pel que passa a la frontera espanyola al sud, en concret a la zona de Ceuta. Com és sabut l’episodi actual és provocat pel monarca marroquí que està molt emprenyat perquè el Regne d’Espanya ha acollit a l’hospital de Logronyo al líder del Front Polisario Brahim Gali, de 71 anys, en estat crític per la covid. Mohamed VI vol doncs que el líder del Polisario mori. Molt bonic. Emprenyat ha decidit obrir la frontera i animar a milers de desesperats a entrar per la força a Ceuta, a Espanya.

Que hi hagi desesperats al Marroc té a veure amb que hi hagi una monarquia depredadora. Mohamed VI té una fabulosa fortuna mentre la gent del seu país ha de fotre al camp per guanyar-se la vida. Ja el seu pare es comportava com un dictador brutal i era molt amic del «nostre» emèrit. Es dedicaven a «activitats» similars.

De totes formes el fugat Joan Carles de Borbó i pare de Felip VI, va ser qui es va retirar del Sàhara Occidental i qui després va trair el pobre sahrauí en no fer mai el promès referèndum d’autodeterminació. Fa cinc anys en el ple de NNUU Felip VI encara va defensar la «libre determinación» del poble sahrauí. Òbviament no han fet res mai per exercir-lo.

Tornem a Ceuta, aquesta ciutat en estar en un lloc estratègic ha tingut sempre molts pretendents, a 400 quilòmetres a l’est hi trobem en una situació similar Melilla. Les dues ciutat simbolitzen les darreres restes del passat colonial espanyol. Una vergonya es miri per on es miri. Són a més els llocs on es va generar el cop d’estat de 1936.

Ja seria hora que Espanya donés aquestes dues colònies al Marroc. Hi ha gent que diu que són més antigues que el mateix Marroc que es creà l’any 1956. I què?

Potser es podria plantejar que a canvi d’un referèndum dels sahrauís Espanya doni d’una vegada les dues ciutats al Marroc. No té cap lògica entrats ja al segle XXI. Ni són ciutats estratègiques, ni res.

Heu sentit les grans declaracions de Felip VI defensant la unitat d’Espanya a Ceuta i Melilla i criticant al rei del Marroc? No, jo tampoc. És que Felip VI és molt valent criticant els republicans catalans pacífics que li paguem el sou i incitant el «a por ellos» institucional, però molt covard quan algú amenaça la unitat de la pàtria amb tancs. De fet quan hi va haver «La marxa verda» l’exèrcit feixista espanyol se’n va anar amb la cua entre les cames sense fotre ni un sol tret.

Donem ja Ceuta i Melilla al Marroc i solucionem d’una vegada el problema sahrauí. Aquí critiquem molt l’imperi anglès al món i a l’Índia en concret però no volem veure els nostres horrors colonials passats i presents. I si es desenvolupa econòmicament el Magreb d’una vegada i així la gent no hagi d’anar-se’n de casa seva?