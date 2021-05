L’eliminació de la reducció per la tributació conjunta, que és una pujada d’impostos, afecta sobretot la classe mitjana i la classe mitjana baixa. La reducció per la tributació conjunta no és l’única pujada que inclou el Pla de Recuperació. A això cal afegir-hi la pujada de l’impost sobre el dièsel, la creació d’un impost sobre els envasos de plàstic i un impost sobre el lliurament de residus. I a més una revisió dels beneficis fiscals. I tots això ens està passant desapercebut.