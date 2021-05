Màrius Carol acaba d’escriure i publicar el que és el seu darrer llibre, El camarot del capità, unes memòries sobre els seus set anys de director de La Vanguardia, entre 2013 i 2020, període excepcional pel que fa als esdeveniments polítics viscuts al país i que formen part trepidant del llibre. En Màrius, que és amic, te una manera d’escriure captivadora i per tant el llibre es disfruta. El títol és un joc de paraules a partir d’una frase. La que explica a les seves memòries un altre director de diari, Juan Luis Cebrián, d’El País. Un consell que li va donar un veterà periodista, Jesús de la Serna, per simbolitzar la solitud del director a l’hora de prendre decisions com donar o no una notícia: «Recuerda que el capitán del barco come siempre solo en la cabina».

Màrius Carol perfecciona la frase i l’ajusta a la realitat. És cert que el camarot existeix i al final el ràpid procés d’edició d’un diari, especialment en els temps digitals i de difusió a les xarxes, exigeix sovint que el director decideixi amb urgència i en qüestions greus, fet que exigeix criteri i intuïció en quantitats notables. Però també les coses han canviat i els directors de diari han de tenir la porta del camarot, el despatx, oberta a la redacció per treballar en equip. Ha de ser accessible i emetre una opinió immediata. També permeable al que arriba de l’exterior del vaixell, de la societat. Per cert que de la frase inicial, afortunadament, podem eliminar això de dinar sol. En el seu cas, l’agenda de dinars, cosa que em sembla estupenda, és i ha estat ben omplerta i objecte de desig. Els restaurants són el millor del món, hi menges i a més t’obres a una conversa propera i directa difícil d’assolir en un altre format.

La lectura del llibre de Màrius Carol em dona el fil per tractar una qüestió que si ho fes de forma directa, pel que fa al seu protagonista, difícilment m’ho permetria, atesa la seva sobrietat en parlar d’un mateix, poc favorable a les expansions, i perquè ho podria evitar: avui encara mana. Dimarts, 1 de juny, en Jordi Xargayó deixarà de ser el director del Diari de Girona i en Josep Callol esdevindrà el nou titular. Nomenament i retirada pacífica harmònicament acordada. Vint-i-tres anys de director i uns altres 10 com a sots-director. Poca cosa: 45 anys en total de vinculació al mateix diari des que hi va començar a col·laborar amb només 16, el 1976. Quants canvis inacabables al món, al nostre país, a la nostra manera de treballar; progressos i desgràcies de tota mena que ha pogut conèixer i explicar.

Comparteixo amb en Jordi que tots dos comencéssim a col·laborar al diari de la mà d’en Narcís Planas a la secció esportiva. En el meu cas, a més, en Víctor Gay em va obrir també la porta a la informació general i política i en Jaume Sureda Prat, que el substituís per absències o vacances a la crònica negra, la mítica secció «Sucedió en Gerona». Curiosament, els cinc esmentats hem estat directors del diari. També ens feren a tots dos «fixos» el mateix dia a la plantilla, amb gran satisfacció de les nostres famílies . Estàvem al xalet del número 29 del carrer de Barcelona, davant de l’estació. Als baixos hi havia els tallers, encara amb plom fos i les linotípies. Tot un conjunt d’oficis artesanals, un darrere l’altre perfectament ordenats fins arribar a la rotativa. Els diaris eren totalment autosuficients.

Al primer pis hi havia la redacció, érem molt pocs i es feia el que es podia. Vàrem aprendre molt i també ens ho vàrem passar molt bé. Avui el diari és notablement millor, com ha de ser, ofereix més informacions i les opinions són plurals, no queden assumptes rellevants sense tractar i l’edició digital ha agafat velocitat de creuer. En Jordi Xargayó també hi ha dit la seva. A vegades ha agradat, altres no. Però el més important és que la llibertat d’expressió d’articulistes i opinadors ha estat total. Això en un marc de dificultats pel model de negoci de la premsa escrita. Només els diré que, fa tres dècades, quan (amb 27 anys) jo era director d’aquest diari, alguns dies teníem molta feina a encabir en el diari tanta publicitat que ens arribava i quadrar-la amb les planes d’informació. Ara, amic Jordi, a segar el jardí, passejar el gos i sobretot viatjar amb la teva dona tot el que puguis, òbviament quan la pandèmia deixi fer-ho. Missió complerta.