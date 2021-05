1. D’entrada, es vol fer saber que responem utilitzant el mitjà que el mateix Sr. Marcó ha utilitzat per defensar la nostra tasca com a CUP a la Diputació de Girona. Tanmateix, no creiem que sigui una via útil si el que es busca és trobar respostes i solucions. Per això, no seguirem utilitzant-la i des de la CUP l’animem a posar-se en contacte amb nosaltres a través de la Diputació.

2. Constatem que no hem rebut ni tenim constància de cap carta, ni cap acció del Sr. Marcó per contactar amb nosaltres, com tampoc de cap petició de rectificació. Deixem constància que ho hem comprovat al mateix registre d’entrada de la institució.

3. Informem que l’escrit del Sr. Marcó parteix d’una intervenció meva com a Diputada al ple de la Diputació de Girona en què el que qüestionava no era la tasca del Sr. Marcó ni de Ceràmiques Marcó, sinó l’encàrrec a dit per valor de 5.929 € (IVA inclòs) de la Diputació de Girona a l’empresa Jaume Marcó Cambó per 50 reproduccions del bust de Demèter per a obsequis protocol·laris. En la intervenció posava en dubte la necessitat de destinar aquesta quantitat a obsequis protocol·laris, així com el cost i ús dels mateixos (118,58€ per peça). Així mateix constatava el fet que fa anys que es fan encàrrecs similars a la mateixa empresa, amb vinculacions personals a la Diputació, sense un procés de concurrència i plantejava la possibilitat de buscar alternatives que reparteixin els encàrrecs entre artistes i/o artesans diversos de comarques gironines. Alhora fèiem èmfasi en la importància de garantir la lògica de producció de proximitat (en tot el procés) en aquest tipus d’encàrrecs i posàvem en dubte que això es garantís en aquest cas. Així doncs, només podem acceptar respostes o crítiques que parteixin d’aquesta realitat.

4. Finalment, volem fer incís en el fet que la crítica política no justifica en cap cas ni la mentida ni la manca de respecte cap a les persones, sigui quin sigui el càrrec que ocupin i per tant lamentem l’escrit del Sr. Marcó amb un to que creiem que no és l’adequat.