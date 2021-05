S’ha mort la pintora i gravadora Roser Bru (Barcelona, 1923 - Santiago de Xile, 2021). Filla del diputat d’ERC Lluís Bru i Jardí, havia viscut un primer exili a París i un segon exili a Santiago de Xile que marcaria la seva vida. Reconeguda tant aquí a Catalunya, on va rebre la Creu de Sant Jordi, com a Xile, on havia rebut el Premi Nacional d’Arts Plàstiques, és en aquest segon país el lloc on va viure i crear durant més temps. Els seus nombrosos viatges, entre els quals la tornada a la Barcelona natal, van enriquir temàticament la seva obra creativa, que està molt valorada dins del món de l’art i representada en els grans museus de l’art com el MOMA o el MNAC.