Tenim una idea de les presons força equivocada. Sentim a dir que els delinqüents massa poc que hi estan, a la garjola; surten per una porta i hi han de tornar a entrar per l’altra. Ningú no pensa que la simple existència de presons posa en qüestió la societat que les empra ni que la rehabilitació d’un pres hauria de ser feina de tots. «Qui l’ha feta, que la pagui», vaig sentir dir una vegada a un bisbe. Pobre home! «Ha visitat mai, vostè, els reclusos a la presó?». Hi tenia un capellà del bisbat, però ell no hi havia anat mai. «Doncs, hi parli, amb aquest capellà». A una companya professora de matemàtiques, a punt de jubilar-se, li van estirar la bossa. Deia pestes dels delinqüents. Es va jubilar. Va anar a fer classes a la presó. Es veu que hi trobà un parell de xicots amb el cap privilegiat per a les matemàtiques. Pacientment els va fer anar a examinar de tot el batxiller. Li treien bones notes. «I, ara, si no els donen el tercer grau, no podran anar a la Universitat... Tu creus que això és justícia? Total, per estirar un parell de bosses...».

El model carcerari actual de reinserció és un fracàs. Tinc un amic que era dels que cercaven d’ajudar aquells als quals la pena de presó estava a punt d’exhaurir-se. Els anava a veure, els portava roba neta, es feien amics, els oferia un pis per quan sortissin (els presos no sabien que pertanyia a una entitat religiosa), els buscava feina: de cambrer, de mecànic... Al pis hi convivien vuit persones com a molt, amb dues soles prohibicions: portar-hi amigues i droga. Va aconseguir que li respectessin la primera. Solien ser reincidents. No podies anar a sopar amb ell. Sentíem llunyana la sirena d’un cotxe la policia i s’esverava: «Ja me’n deuen haver agafat algun...». Al cap d’uns quants anys va voler comptar quants xicots havia aconseguit reinserir a la societat. Els podia comptar amb els dits d’una mà i li’n sobraven. Va desistir: s’hi feia la salut.

A Catalunya, segons el Departament de Justícia, el setembre passat hi havia 7.873 persones empresonades, de les quals 93,48% eren homes i sols un 6,52%, dones (la presó és una realitat majoritàriament masculina). La taxa de població encarcerada era de 102,8 presos per cada 100.000 habitants, cosa que ens situava a la franja alta de la majoria de països de la UE (a Espanya, pitjor: 121,2). Entre els reclusos, 52,5% d’espanyols i 47,4% d’estrangers. El 80,5% complien condemna ferma i un 19,5%, preventiva. Sols un 24% estava complint condemna en 3r grau. Hi havia 126 interns en règim tancat. La taxa de reincidència estava entorn del 30%.

Voldria resumir en un decàleg els problemes de les nostres presons:

1) Els jutges obliden massa sovint que molts delictes haurien de comportar penes alternatives a la presó que reforcessin la dimensió col·lectiva de la reinserció i una més gran responsabilitat social i comunitària en aquesta tasca. La presó no pot ser una venjança social. El papa Francesc deia que la presó preventiva sempre sol ser injusta. Els especialistes diuen que les llargues condemnes no serveixen de res positiu. Espanya està en la franja alta de població reclusa en relació amb d’altres estats europeus. Caldrà una reeducació de jutges i magistrats en aquest sentit i acabar amb el sistema de cooptació d’aquests carreres. La misericòrdia va més enllà de la justícia. Si imaginem un Déu exclusivament just, acabaria sent implacable amb els foraviats. Els jutges haurien de tenir al cap que, a la presó, no s’hi fa res de bo.

2) Responsables de presons i vigilants haurien de tenir molt clar que un reclús és subjecte de tots els drets humans i personals, com tothom, llevat del de moviment. Ja és prou jeràrquic, repressor i hostil el sistema carcerari per si mateix, on el pres, entre parets i reixes, ha de complir rutines i horaris pautats (es calcula que tota condemna superior a cinc anys produeix un grau de deteriorament físic, mental, psicològic i emocional), com per afegir-hi cap plus que augmenti aquest deteriorament amb càstigs, maltractaments o abusos en situacions conflictives.

3) La tria i distribució de presos no sol tenir en compte ni l’estat de salut orgànica i mental de les persones condemnades, ni el seu grau de cultura ni la diferència de sentències condemnatòries. A banda del debat de la inimputablitat que podria comportar, molts presos necessitarien atencions psiquiàtriques especialitzades (no fàcils en un centre carcerari) igual que certs malalts crònics, gairebé desnonats. La presó no és el seu millor lloc.

4) Els presos en règim tancat (sense activitats ni patis: una presó dins la presó) resulten més incapaços d’adaptar-se al règim ordinari a mesura que sofreixen períodes d’exclusió de contacte amb els altres reclusos fins al punt de sofrir una degradació personal irreversible (la durada d’aquest règim està limitada per la llei, però, amb les reincidències, no sempre es compleix).

5) Cal més transparència en la distribució de tasques i la gestió del treball (destins i tallers) i una remuneració superior (hem de tenir en compte que hi ha presos que sostenen una família).

6) El negoci de la droga (no per consumir, només), entre interns i externs. Sense comentaris.

7) Caldria fer entrar a la presó, mitjançant monitors/monitores d’esports, pintura, teatre o el que sigui, l’afecte i la tendresa per contrastar la vulnerabilitat, la violència, l’egoisme i l’exasperació (molt pitjor que la desesperança). Contra la cultura de l’hostilitat, allà dins hi caldria la revolució de la cura per restablir-hi relacions humanes justes i igualitàries. Els torns d’ofici en alguns cassos d’interns estrangers acaben en absoluta indefensió per moltes causes (l’idioma, especialment), de manera que hi ha presos que desconeixen en quina situació penal i penitenciària es troben.

8) Caldria augmentar les sortides programades, fins i tot en grups, de cara a una socialització gradual (puntualitat, hàbits de treball, models de vida i valors...), que hauria de portar gairebé automàticament al punt 101.2 del Reglament carcerari (sortides de treball) i al 3r grau (dormir a la presó sols uns dies determinats de la setmana).

9) Tampoc el model carcerari que tenim, que comporta el reconeixement del delicte, és aplicable a tots els presos. No es pot desistir d’allò que s’ha fet d’acord amb la pròpia consciència. Un dels arguments de fiscalia del TS per no aplicar el 3r grau als nostres presos polítics és que han declarat que «ho tornarien a fer». Convençuts que van complir amb el seu programa electoral, no podrien declarar altra cosa sense contradir-se. No hi ha reeducador capaç d’anar contra els convenciments d’haver obrat dreturerament.

10) Una llibertat sense horitzons, una sortida de la presó sense possibilitat d’on arrelar-se (família, amics, habitatge, feina, diner de butxaca...) pot convertir la vida del reclús fora de la presó en un viacrucis personal.