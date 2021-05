La gran majoria de les plantes ornamentals (tant de jardí com d’interior) procedeixen d’altres zones del món. En general són espècies exòtiques, de flora al·lòctona; res més. Algunes s’han aclimatat tan bé que s’han convertit, des de fa temps, en invasores. És el cas de la canya comuna (Arundo donax), que és asiàtica i té una gran capacitat de propagació mitjançant els rizomes; també el bàlsam (Caprobotus edulis), que ve de Sudàfrica, s’ha escapat de molts jardins i el trobem arreu, a vegades en el límit de les platges, desplaçant la vegetació natural de les formacions dunars.

L’arribada a Europa d’espècies exòtiques es relaciona naturalment amb l’època de les grans exploracions intercontinentals a partir de finals del segle XV. L’exportació d’espècies vegetals fora dels seu lloc d’origen a vegades va anar més enllà del valor estètic i s’hi amagaven també forts interessos comercials. Aquest és el cas de l’arbre del cautxú (Hevea brasiliensis): Alexander Wickham, explorador i botànic britànic, va robar a Brasil unes 70.000 llavors l’any 1876 i les va portar de contraban al Reial Jardí Botànic de Kew. Més endavant les plàntules van ser plantades, amb gran èxit, a Sri Lanka i Malàisia. Això va acabar amb el monopoli del cautxú de la zona Amazònica, i va provocar una greu crisi econòmica a alguns països sud-americans.

Una espècie invasora té tres característiques fonamentals: absència d’enemics naturals, fertilitat superior a la de les espècies locals, capacitat d’adaptació a un canvi d’hàbitat. Per això esdevé una amenaça per a la flora i fauna locals, reduint a la vegada la biodiversitat i provocant sovint importants pèrdues econòmiques. Hi ha una normativa que prohibeix la introducció al medi natural així com la possessió, el transport, el tràfic i el comerç d’exemplars vius o morts, de restes o de propàguls de les espècies, vegetals o animals, considerades com a invasores.

Malgrat tot, avui dia a Catalunya hi ha censades més d’un centenar d’espècies invasores, tant de plantes com d’animals. Algunes són molt conegudes per les molèsties que provoquen, com el mosquit tigre o la vespa asiàtica; altres afecten diferents cultius, com el cargol poma, el musclo zebra o el cranc de riu americà; el porc vietnamita que s’ha hibridat amb les poblacions autòctones de porcs senglars; la cotorreta de pit gris, que viu a les palmeres de molts parcs i que ha escapat de la captivitat. També són coneguts alguns vegetals, com el cas de l’alga assassina de les nostres costes (que tanta alarma va crear fa uns anys) o el jacint d’aigua i també les poblacions de macròfits que colonitzen grans trams del riu Ebre i que obliga a la seva retirada. I es podrien donar molts exemples més com algunes espècies de carpes, la formiga roja, el silur, la tortuga d’orelles, etc.

El procés d’introducció d’espècies invasores sembla que s’ha accelerat a les darreres dècades i algunes han aparegut fa poc temps, com el mosquit tigre. Resulta molt difícil lluitar contra aquests invasors per la seva capacitat d’adaptació i creixement. Tot apunta que cada cop més haurem de conviure amb aquestes noves espècies. Entre els factors principals que potencien l’èxit de les espècies invasores es reconeix la mobilitat global (es diu que les primers mosquits tigre van arribar amb uns pneumàtics importats de l’Àsia) i també el canvi climàtic (les noves condicions climàtiques fan possible la vida d’espècies que no podrien sobreviure en climes més freds).

Curiosament també la mobilitat s’associa a la grip de 1918 i a l’actual pandèmia de covid. És a dir, allò que ens ha ajudat a millorar les condicions de civilització esdevé a la vegada un factor de risc. Cal pensar-hi.