El passat diumenge, dia 30, vaig anar a la inauguració d’un monument molt singular a Anglès. Gràcies als donants de sang del poble, amb la seva presidenta al front Quima Casas –juntament amb l’Ajuntament d’Anglès i els artistes locals Quim Barcelona, (ferro) i Gerard Roca (marbre i altres tècniques)–, es va gestar fa uns tres anys, i s’ha fet realitat en els últims mesos. L’acte va ser amenitzat per l’extraordinari artista local Manel Badia.

El monument és espectacular pels simbolismes que conté; per la realització –que enamora– i pel missatge que envia. És un gran cor de ferro al bell mig del qual hi ha una enorme gota de sang feta en marbre, que regalima una gota que cau sobre unes mans necessitades com si fos or, i tot muntat sobre una base feta amb dos grans rierencs. Una peça extraordinària.

Hi varen assistir unes 70 persones, algunes vingudes d’altres pobles i també de Girona, moltes relacionades amb els donants de sang. Els discursos, curts però molt intensos i emotius, ens varen mostrar la importància de donar sang a qui ho necessita. Avui tu ets el donant i demà ets el que en necessita i en rep.

Vaig parlar uns minuts amb l’alcaldessa, Àstrid Desset, una dona amb gran personalitat, dedicada al seu poble, que s’estima molt. Amb el seu parlament va aconseguit apujar-nos a tots l’autoestima, que bona falta ens fa després de tot el que hem passat aquest any i escaig amb la pandèmia.

Als dos artistes locals, en Quim i en Gerard, l’associació de donants els van obsequiar amb unes plaques amb tres grans gotes que són els tres elements que s’extreuen d’una bossa de sang, plaquetes, plasma i glòbuls vermells. Ens varen donar un missatge potent: la sang no es compra ni es ven. S’ofereix i es dona gràcies al voluntariat. Tampoc no es pot fabricar: som els humans qui la «fabriquem». Hi ha res més bonic i encoratjador amb la donació de sang que ajudar a salvar vides? Durant la típica copa de cava que s’oferí per cloure la inauguració i els parlaments, es va donar un llibre a cada un dels nens –una dotzena llarga–, que varen estar encantats.

Gràcies pel que heu fet, gràcies per la vostra tasca, gràcies pel que ens vàreu fer sentir. Si us plau, no canvieu mai.