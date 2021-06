Hom considera Philip Astley (1742-1814), un jove militar anglès a qui se li atribueix la creació de «la pista», el cercle que permetia regular el pas dels cavalls, el pagament d’un preu d’entrada i la recerca permanent de nous elements pels seus espectacles cap a finals del XVIII, com a veritable «inventor» del circ «modern», més enllà del que exhibia les sanguinàries lluites de gladiadors en l’època romana. En ple segle XXI, però, és un català, empordanès per a més senyes, un dels principals promotors que manté viva la cultura del circ, malgrat el menyspreu que pateix per part d’una mal anomenada «elit» d’intel·lectuals, que es consideren a si mateixos amb capacitat i autoritat moral suficient per desqualificar tot allò que ells són incapaços de fer: controlar fins a la perfecció els seus moviments físics, posseir una disciplina fèrria per mantenir-se en condicions de presentar el seu art fins a tres cops al dia davant d’un gran número d’espectadors i gaudir d’una imaginació tan desbordant que són capaços de sorprendre un pú blic tan heterogeni i divers com el que visita qualsevol teatre, museu o centre d’arts plàstiques o escèniques.

L’artífex de l’estudi constant de noves perspectives i noves fites per als creadors de les arts circenses és el primer «Doctor» europeu en Història del Circ, el figuerenc Genís Matabosch. Després de descobrir la seva passió a les carpes dels circs que visitaven la vila de Roses, on ell estiuejava quan era nen, Matabosch decidí dedicar tota la seva vida a una expressió artística que ha fascinat –i fascina– milions d’admiradors arreu del món. Alguns dels seus projectes han tingut i tenen ressò mundial, com ara el Festival Internacional «Elefant d’Or», que uns quants d’aquells intel·lectuals «d’estar per casa», expulsaren de Figueres sota l’esguard impotent, sorprès i inoperant, d’una classe política, que ja ha sumit la capital de l’Alt Empordà en la seva pitjor crisi econòmica i identitària d’ençà la Guerra Civil. Igual que ho van fer amb Circusland, un impressionant projecte museístic, inaugurat a Besalú.

L’últim «invent» d’en Genís Matabosch –i del seu inseparable company Joan Mompart– s’anomena «Nits de Circ». És la proposta de tornar a l’origen de les primeres representacions artístiques al voltant d’una pista –sense carpa i directament sota els estels. Es presentaran aquest estiu a Besalú (de l’11 al 14 d’agost) i a la Ciutadella de Roses (del 17 al 22), tal com anunciaren ahir en una concorreguda roda de premsa. Aviam què diran ara tots aquells «pensadors» d’alta volada, que només saben criticar les iniciatives alienes i que porten molt temps callats, amagats darrere la pandèmia.