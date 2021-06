El present no és un record ni una especulació. El present el formen els esdeveniments que percebem directament. És més que l’avui, és l’ara. En canvi, la història contemporània és la part que continua viva en la nostra memòria. Com és obvi, aquests conceptes canvien a mesura que passen les generacions. Així, podríem dir que la història contemporània és la que recorda la majoria dels adults. I aproximadament la meitat de les persones que poblen actualment la Terra va néixer abans de la dècada dels noranta. La nostra és la història dels vols espacials, la biologia molecular, l’enginyeria genètica, la física de partícules, el model estàndard de la teoria quàntica de camps, la revolució dels ordinadors i internet, els robots, la intel·ligència artificial, la hiperconnexió… També de múltiples guerres i conflictes als dos hemisferis, la dissolució de la Unió Soviètica i la integració europea, la descolonització i l’abolició de l’apartheid a Sud-àfrica, el terrorisme i la desigualtat globals, la lluita per l’hegemonia entre els Estats Units i la Xina, l’emergència climàtica i el coronavirus. Els investigadors estudien les tendències socioeconòmiques i extrapolen escenaris per parlar de futurs alternatius. Però, a l’espanyol mitjà, tot això li sona llunyà; i si encara reacciona davant d’alguns d’aquests episodis, és perquè són molt recents. El temps encén l’oblit i apaga la consciència.