Suposo que el que m’ha passat a mi ha passat a molta gent. La notícia és que en Jordi Xargayó, que tants anys l’hem tingut de director, deixa el diari. Els motius, mentre no siguin per salut, no importen, nosaltres mateixos vàrem tancar abans d’hora però per salut. Hi ha gent que col·labora fixament, o com jo, alternativament, però fa 31 anys que escric al Diari de Girona.

En Jordi el vaig conèixer en l’època d’en Jaume Sureda Prat, en Narcís Planas, en Jordi Bosch i Molinet. Volien ser periodistes i com que es feia la Gerona Deportiva, on nosaltres teníem els Salons, els diumenges era un desplegar de cares de la comunicació.

Jo només tinc paraules d’agraïment perquè els primers articles van ser amb diferents directors, però després sempre m’han publicat essent ell director, i en podria sortir un llibre de tants que m’han publicat.

Jordi, no puc fer res més que donar-te les gràcies per aquesta finestra oberta al món on m’has deixat escriure i m’heu publicat, essent tu director del mateix, centenars d’articles. Vull desitjar-te que aquesta nova etapa la puguis gaudir al costat de la gent que estimes, que un diari és com ser polític: tens gratificacions, però de ben segur que de mals de cap, com a tothom, no te n’han faltat.

En aquest món que ens estan deixant, gaudeix i sàpigues que et dono les gràcies per tot el desplegament que vas fer per la Granja Mora quan vàrem tancar i pel vostre suport per les coses que he fet per la meva ciutat: llibres, gegants, capgrossos, catifes, i d’altres, i sempre us he tingut al costat a tu i a tota la gent que en formeu part. Gràcies, Jordi.

No podia acabar sense donar la benvinguda al nou director, l’amic i periodista Josep Callol, que fa anys per temes enviats al diari he hagut de tractar amb ell. Ja des de Ràdio Grup que el coneixia i el diumenge eren moltes les vegades que contactava amb ell. Per a mi no és una persona desconeguda, sinó un gran amic que ho continuarà sent. Enhorabona, Josep Callol, molta sort en la nova etapa.

I al subdirector, l’Oriol Puig, no el conec, però vaig entrar en contacte amb ell per les necrològiques que es varen fer en el temps de la pandèmia. Oriol, enhorabona.

Gràcies, Jordi, per tots aquests anys.