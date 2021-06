S’han aixecat les restriccions de moviment i les carreteres comencen a tenir la mobilitat que havien perdut. S’hi coneix que alguns han perdut la consciència de la perillositat que comporten els excessos de velocitat i les imprudències amb què una es retroba altre cop, sobretot durant el cap de setmana.

M’adono que cada vegada que hi ha una tragèdia en una carretera molt sovint coincideix amb un punt dels anomenats negres. L’estat de les carreteres i l’atenció de tots els seus usuaris són bàsics a l’hora de salvaguardar-hi la seguretat, juntament amb el compliment de les normes de trànsit, per descomptat. I més quan s’apropa l’estiu i hi ha llocs on encara augmentarà molt més la mobilitat.