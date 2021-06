Vet aquí que al cap i casal de Catalunya, tant que critiquen el centralisme de Madrid, i l’imiten en totes les accions que fan. Ara tenim el tema de l’aeroport. Ja fa molts anys des de les comarques de Girona es va proposar canviar el nom de l’aeroport a Barcelona-Costa Brava. La proposta no va prosperar, es veu que vesteix més anar a agafar l’avió a Barcelona, què hi farem! Però bé que es va demanar als establiments d’allotjament de les comarques gironines que paguéssim, per segona vegada, per tenir l’aeroport. Quan es va construir l’aeroport, durant uns anys es cobraven unes «iguales» als establiments d’allotjament per contribuir en el pagament de les obres.

Segons la guia Michelin, de London Heathrow a London Gatwick hi ha 70 km i uns 49 minuts de cotxe. I de Heathrow a London Lutton hi ha 58 km i 42 minuts de cotxe. No ho he trobat quan es tarda en tren, però de ben segur és menys.

També segons la via Michelin, diu que es pot anar de l’aeroport de Barcelona al de Girona amb cotxe, que es tarda 1 hora i 20 minuts, i que hi ha 105 km de distància. I entre l’aeroport de Barcelona i el de Reus hi ha 1 hora i 8 minuts i 93 km de distància.

Espero que els polítics de les comarques de Girona, que tant agrada d’anar a Barcelona a agafar l’avió, «perquè vesteix més», pensin primer en casa nostra i es queixin. Si convé anirem a manifestar-nos a la plaça Sant Jaume, per reivindicar que la pista que no cap a l’actual aeroport de Barcelona és perfectament factible fer-la a l’aeroport de Barcelona-Costa Brava o a l’aeroport de Barcelona-Reus. Ryanair ja fa anys que fa servir aquests noms i ningú li ha volgut comprar la idea que és ben factible que tots, fins i tot els de Barcelona, vagin una mica millor.