Les tarifes de l’electricitat segons l’horari de consum són una de tantes pujades del preu que les companyies fan impunement. Perquè seran pocs els usuaris que canviaran de costums i posaran, per estalviar, la rentadora a les 12 de la nit, amb el risc que els veïns els escridassin. Les elèctriques marquen el preu que els dona la gana perquè l’Estat els deu molts diners, i ha de deixar-les fer.

En canvi, quan es tracta de posar fre als preus dels pisos de lloguer, la Generalitat és la primera d’apuntar-s’hi per una mal entesa solidaritat segons la qual els ciutadans ens hem de fer responsables del mercat immobiliari. Això contradiu les bases més elementals del lliure mercat. Si els propietaris de pisos estiguessin més protegits per la llei a l’hora de lliurar-se de llogaters conflictius, morosos i problemàtics, potser s’atrevirien a llogar-los, de manera que n’augmentaria l’oferta i, per tant, baixarien els preus. És de primer curs d’economia. Però, pel que sembla, els polítics en general estan més per la utopia.

I el ciutadà en general està tan acostumat que l’enganyin a tothora que és capaç de queixar-se perquè li cobren la bossa al supermercat però troba normal que un funeral costi de mitjana, a Espanya, 3.500 euros. La xifra pot pujar al doble perfectament segons la província, ciutat... tant si és enterrament com cremació, cosa que no passa a Europa, on la segona opció sol ser molt més barata. El preu, a Alemanya, puja a 6.000 euros de mitjana, però els sous són el triple dels nostres. Conclusió: aquí, cornuts i a pagar el beure, sempre i per a tot.