Felicitats al poeta, dramaturg i pintor Narcís Comadira pel merescudíssim Premi Nacional de Cultura. Com el propi jurat destaca voldria posar de manifest la confluència de la transmissió del coneixement, el poder transformador de la cultura i el compromís territorial. Eixos vertebradors d’un personatge que he tingut l’honor i el privilegi de conèixer personalment així com d’anar a classe de pintura amb ell a la nostra estimada Girona.

Moltíssimes felicitats.