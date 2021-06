Voldria felicitar l’organisme responsable de construir el carril bici que va des de Monells a Madremanya. Una idea excel·lent, que tant de bo s’anés repetint, molt necessària per el lleure dels ciutadans.

Per acabar-ho d’arrodonir, seria fantàstic, si al llarg del recorregut s’hi anessin plantant arbres d’ombra. Caminants i ciclistes ho agrairem.

Vet aquí que al cap i casal de Catalunya, tant que critiquen el centralisme de Madrid, i l’imiten en totes les accions que fan. Ara tenim el tema de l’aeroport. Ja fa molts anys des de les comarques de Girona es va proposar canviar el nom de l’aeroport a Barcelona-Costa Brava. La proposta no va prosperar, es veu que vesteix més anar a agafar l’avió a Barcelona, què hi farem! Però bé que es va demanar als establiments d’allotjament de les comarques gironines que paguéssim, per segona vegada, per tenir l’aeroport. Quan es va construir l’aeroport, durant uns anys es cobraven unes «iguales» als establiments d’allotjament per contribuir en el pagament de les obres.

Segons la guia Michelin, de London Heathrow a London Gatwick hi ha 70 km i uns 49 minuts de cotxe. I de Heathrow a London Lutton hi ha 58 km i 42 minuts de cotxe. No ho he trobat quan es tarda en tren, però de ben segur és menys.

També segons la via Michelin, diu que es pot anar de l’aeroport de Barcelona al de Girona amb cotxe, que es tarda 1 hora i 20 minuts, i que hi ha 105 km de distància. I entre l’aeroport de Barcelona i el de Reus hi ha 1 hora i 8 minuts i 93 km de distància.

Espero que els polítics de les comarques de Girona, que tant agrada d’anar a Barcelona a agafar l’avió, «perquè vesteix més», pensin primer en casa nostra i es queixin. Si convé anirem a manifestar-nos a la plaça Sant Jaume, per reivindicar que la pista que no cap a l’actual aeroport de Barcelona és perfectament factible fer-la a l’aeroport de Barcelona-Costa Brava o a l’aeroport de Barcelona-Reus. Ryanair ja fa anys que fa servir aquests noms i ningú li ha volgut comprar la idea que és ben factible que tots, fins i tot els de Barcelona, vagin una mica millor.

Les tarifes de l’electricitat segons l’horari de consum són una de tantes pujades del preu que les companyies fan impunement. Perquè seran pocs els usuaris que canviaran de costums i posaran, per estalviar, la rentadora a les 12 de la nit, amb el risc que els veïns els escridassin. Les elèctriques marquen el preu que els dona la gana perquè l’Estat els deu molts diners, i ha de deixar-les fer.

En canvi, quan es tracta de posar fre als preus dels pisos de lloguer, la Generalitat és la primera d’apuntar-s’hi per una mal entesa solidaritat segons la qual els ciutadans ens hem de fer responsables del mercat immobiliari. Això contradiu les bases més elementals del lliure mercat. Si els propietaris de pisos estiguessin més protegits per la llei a l’hora de lliurar-se de llogaters conflictius, morosos i problemàtics, potser s’atrevirien a llogar-los, de manera que n’augmentaria l’oferta i, per tant, baixarien els preus. És de primer curs d’economia. Però, pel que sembla, els polítics en general estan més per la utopia.

I el ciutadà en general està tan acostumat que l’enganyin a tothora que és capaç de queixar-se perquè li cobren la bossa al supermercat però troba normal que un funeral costi de mitjana, a Espanya, 3.500 euros. La xifra pot pujar al doble perfectament segons la província, ciutat... tant si és enterrament com cremació, cosa que no passa a Europa, on la segona opció sol ser molt més barata. El preu, a Alemanya, puja a 6.000 euros de mitjana, però els sous són el triple dels nostres. Conclusió: aquí, cornuts i a pagar el beure, sempre i per a tot.

Felicitats al poeta, dramaturg i pintor Narcís Comadira pel merescudíssim Premi Nacional de Cultura. Com el propi jurat destaca voldria posar de manifest la confluència de la transmissió del coneixement, el poder transformador de la cultura i el compromís territorial. Eixos vertebradors d’un personatge que he tingut l’honor i el privilegi de conèixer personalment així com d’anar a classe de pintura amb ell a la nostra estimada Girona.

Moltíssimes felicitats.