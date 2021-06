La imposició de la Universitat de Girona de dominar una tercera llengua per tal d’obtenir el títol de Grau pot veure’s com una pedra en el camí o com una oportunitat per agafar les rendes del nostre propi aprenentatge.

No hi ha cap dubte que la llengua anglesa ha sigut la més afectada per la globalització, fins a un punt que s’ha convertit en un idioma auxiliar mundial. La motivació per aprendre-la ha d’anar més enllà de l’èxit laboral i econòmic, més aviat l’hem de veure com una eina que pot ajudar a apropar les cultures tan diferents que tenim al món, buscar punts en comú i construir sobre el que ens uneix.

Hem de fer autocrítica i reconèixer que el nostre sistema educatiu no ajuda a un aprenentatge eficaç i motivador de l’anglès, però el sistema en general tampoc fomenta un desig d’augmentar el coneixement per decisió pròpia. És aquí on tenim el problema principal. L’ésser humà és el seu pensament, perquè segons aquest es comporta i actua, per tant necessitem fomentar un pensament més investigador i crític, motivat per una set de coneixement, una curiositat per descobrir la realitat i amb un propòsit elevat. La informació que aprenc ha de ser útil per a mi, però també pel meu entorn i per la societat en la qual visc, per tal de donar-li un ús positiu.

Tenir un certificat del B2 d’anglès només hauria de servir per confirmar-te a tu mateix que estàs prenent bones decisions. Has decidit tenir iniciativa, has decidit ser conscient de la importància de saber parlar aquesta llengua, has decidit començar a formar-te quan ningú t’ha dit quan has de fer-ho i has decidit connectar i apropar-te a un món que necessita un canvi en tots els seus àmbits. Has decidit transformar la imposició de la universitat en una oportunitat d’autodisciplina i superació.

Tant de bo dominar una tercera llengua fos optatiu i tant de bo tothom ho fem.