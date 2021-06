Començo aquest article sobre l’anunciat indult dels presos condemnats per la seva intervenció en la proclamació secessionista catalana de 2017, reconeixent que sempre vaig pensar que aquest moment hauria d’arribar més aviat que tard. Mentre altres es preocupaven per la gravetat de les penes a imposar, donant per descomptat el seu íntegre compliment, sempre «vaig saber» que serien indultats. La raó és que el succeït el 2017 va ser un alçament institucional –poc importa ara si en rebel·lió o en sedició– dut a terme pel Govern i la majoria del Parlament de Catalunya després d’un llarg i públic procés (el «Procés») de preparació legislativa i de mobilització social. Aquest procés no va ser avortat d’arrel a causa de la covardia d’un Govern central del PP amb majoria absoluta a les dues cambres des de 2011 fins a finals de 2015.

La reacció estatal posterior mitjançant el recurs al mecanisme del famós article 155 de la Constitució va ser igualment timorata, en la qual cosa també hi va tenir responsabilitat el PSOE, que va impedir la vital presa de control de la ràdio i televisió autonòmica, instrument propagandístic fonamental al servei dels independentistes. Com a conseqüència de l’apocament del Govern i del Senat, les eleccions catalanes del 21 de desembre del mateix 2017, celebrades sota un sistema d’assignació d’escons que privilegia la Catalunya més essencialista, van conduir a la investidura del senglar Quim Torra, titella del fugit Puigdemont, com a president de la Generalitat. Estupenda manera de concloure l’acció de l’Estat per restablir l’ordre constitucional!

Els esdeveniments subsegüents de més relleu han estat aquests: la condemna penal dels sediciosos detinguts, la moció de censura triomfant que va enlairar al Govern Pedro Sánchez amb el suport dels partits separatistes i, en fi, la seva investidura de 2020 gràcies a la decisiva abstenció d’ERC i EH Bildu, després de la promesa de Sánchez de crear una taula de negociació bilateral amb la Generalitat catalana.

Aquest és el marc circumstancial en el qual ha d’analitzar-se la molt debatuda qüestió de l’indult, que aquests dies ocupa tots els mitjans de comunicació. Fugim, d’antuvi, de qualsevol posició talibanesca: les dretes (PP, Cs i Vox) estan realitzant una sobreactuació que, dirigida a desgastar el Govern, només pot afavorir les posicions extremistes d’un i altre signe i convertir Catalunya en terra cremada. Jugar al curt termini en política no condueix a resoldre les dificultats de la ciutadania: a Catalunya hi ha un seriós problema de convivència que afecta transversalment tota la societat. L’indult pot coadjuvar a rebaixar aquesta toxicitat social, i per tant ha de ser considerat positivament. Atrinxerar-se en la madrilenya plaça de Colón incapacita per governar Espanya des de la moderació i l’equilibri.

És molt cert que a l’indult s’hi oposa l’informe de la sala sentenciadora del Tribunal Suprem, fonamentalment sustentat en la manca de penediment dels condemnats. Bé, aquest és el paper constitucional dels jutges i tribunals: jutjar i fer executar el jutjat. Però el Govern en té un altre no menys important, segons la mateixa Constitució: el de dirigir la política interior i exterior i la defensa de l’Estat, en el qual s’incardina l’atorgament d’indults com a expressió de la política criminal. La venerable Llei de l’Indult (de 1870) només permet concedir la gràcia total «en el cas d’existir al seu favor raons de justícia, equitat o utilitat pública, segons el parer del tribunal sentenciador». En conseqüència, els presos del procés únicament poden rebre un indult parcial per raons d’utilitat pública. Ara bé, existeixen aquestes raons? Jo crec que sí i que l’impuls governamental a conviure civilitzadament en el si d’una societat plural és una acció noble i necessària. Es tracta, en definitiva, de fer política a través d’un indult prospectiu, que aposti pel futur.

Els partits de Fort Colón sostenen que, amb l’indult, Pedro Sánchez únicament pretén assegurar la supervivència del seu Govern mitjançant la continuïtat del suport a les Corts de separatistes i nacionalistes de divers pelatge. Els més metafísics de Colón Square parlen per això de «traïció a Espanya». Home, ningú amb seny posarà la mà al foc per la virginitat política de Sánchez (ni de cap altre professional del poder, per cert), de manera que la motivació al·ludida té molt de pes en la decisió del president. Però no tot el pes. A més, Sánchez corre un risc a l’apostar per l’indult: la inutilitat d’ell mateix per suavitzar les tensions a la fragmentada societat catalana. Hi ha, en efecte, a la vista tres possibles escenaris: 1) el fracàs rotund de la projectada negociació bilateral entre el Govern i la Generalitat; 2) el desdeny per l’indult dels qui, sense base constitucional, reclamen una amnistia perquè tornin els «exiliats» (llegeixi’s Puigdemont, sobretot); i 3) la reactivació del procés al compàs de la propera mobilització escocesa.

Però governar també és arriscar-se. I aquesta mesura d’apaivagament resulta necessària i val la pena adoptar-la.