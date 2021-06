S’imaginen un institut que expulsés un nen coix per arribar l’últim a les carreres? Canviïn coix per un noi de 12 anys amb TDAH que fa 1r d’ESO. L’esforç que un noi amb aquest diagnòstic ha de fer per tirar el curs endavant és molt superior al que han de fer la majoria dels nens.

Queden 12 dies per acabar el curs, l’impuls final, i li notifiquen una expulsió de tres dies per acumulació de faltes. Faltes com oblidar-se del material, no estar quiet a classe, distreure’s i distreure. És a dir, per tenir TDAH.

No pretenem que els seus actes no tinguin conseqüències: treballs extres o les reparacions que es considerin oportunes. Però l’expulsió no pot ser l’opció.

De debò creuen que un xaval de 12 anys amb TDAH pot quedar-se tres dies sol a casa, una setmana abans d’acabar el curs, i que això l’ajudarà a superar les últimes proves? La probabilitat que un noi amb TDAH millori el seu comportament per ser expulsat de l’institut tres dies (o un) és cap. Un xaval amb TDAH, amb tan escassa autoestima, considerarà que tot esforç és inútil.

Com puc felicitar el meu fill per l’esforç que està fent i al mateix temps li comunico que l’han expulsat tres dies?

L’escola ha de garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes i això exigeix​tractaments i aproximacions diferents segons les circumstàncies. No tot funciona amb tots. Què és més important, complir un protocol o ajudar un alumne?

Afrontar el TDAH en una família exigeix moltes energies i per moments pot resultar esgotador. I cal fer-ho.

Un espera trobar en l’escola una mica d’acompanyament, comprensió, coneixement i assessorament. Però ens trobem tot el contrari. Som nosaltres els que hem d’assessorar-los. Si es deixen. La sensació d’incomprensió, soledat i abandonament de les famílies és enorme.