Passejant aquest matí (11 hores) amb la meva família pel barri de Santa Eugènia he vist el desafortunat estat en què hem trobat un espai públic i lliure d’aquesta ciutat i no puc deixar de comunicar-ho als ciutadans, perquè aquests fets no es repeteixin en altres llocs de la nostra ciutat.

La nit del dissabte 5 al diumenge 6 de juny de 2021 es va celebrar un botellón al parc del Mas Masó (ara Jordi Vilamitjana i Pujol), que inclou els aparcaments del c/ Montnegre, 84, l’aparcament gratuït i el parc infantil.

M’agradaria que els responsables del manteniment dels nostres espais públics fessin la seva feina, que veient l’estat lamentable de les instal·lacions entenc que estan descuidant les seves funcions.

Nosaltres com a ciutadans volem denunciar-ho públicament perquè l’autoritat competent pugui actuar, perquè això no és el que vull per a la meva ciutat ni per al meu barri.

Quan aquests fets succeeixin, almenys el que s’ha de fer, com es fa a la resta de ciutats, és al matí posar una brigada de neteja per minimitzar el problema perquè els nens puguin accedir al parc en condicions sanitàries adequades i no hi hagi perill d’accident amb els vidres trencats de les ampolles, i igualment amb l’accés a l’aparcament.

La situació que estem vivint amb aquesta pandèmia és molt complicada per a tothom, però entenc que tots hauríem de remar en la mateixa direcció.

Envio aquesta carta als responsables d’aquestes qüestions perquè facin la seva feina, ja que estem parlant d’un tema molt important per a tothom (especialment per al barri de Santa Eugènia).