El pintor, escultor i ceramista Maties Palau Ferré (Montblanc, 1921-2000) és una de les personalitats que són objecte de commemoració oficial per part de la Generalitat de Catalunya al llarg d’aquest any. Els germans Rosa de les Neus i Francesc Marco-Palau, que en són els comissaris, han fet –i fan– una feina ingent. La collita serà ben abundant.

En parlar dels trets principals de la pintura de Palau Ferré, en Francesc ens comentava que el seu art és sempre figuratiu. D’inspiració cubista, i amb un ús expressionista dels colors, el pintor plasmava sobre la tela grans paisatges primaverals plens de fruites i flors: figures femenines d’ulls ametllats; natures estàtiques d’intenses síndries i raïms i, també, elements teatrals, mitològics i simbòlics.

Montblanc, Barcelona i París foren les poblacions on residí al llarg de la seva vida. No obstant això, els lligams que tingué amb les comarques gironines foren importants. Esmentem-ne alguns.

Àngel Marsà (Girona, 1900-Barcelona, 1988), periodista i crític d’art, fou un dels primers que començaren a parlar de Palau Ferré quan aquest tot just començava a exposar. Fou l’any 1953, a les pàgines d’El Correo Catalán. Marsà també era col·leccionista d’art i l’any 1982, amb Quim Nadal com a alcalde de la ciutat, donà la seva col·lecció de 600 obres a l’Ajuntament de Girona, entre les quals hi havia un oli primerenc de l’artista montblanquí, Home i dona sota les estrelles.

Palau Ferré contragué, a la Barcelona dels anys cinquanta, bona amistat amb l’escultor Martí Sabé (Santa Coloma de Farners, 1915-2006), la qual cosa el portà diverses vegades a la capital de la Selva. Formaven part de la mateixa generació i tots dos coincidiren a la capital catalana.

El 2010 la Generalitat de Catalunya comprà el fons d’art de l’Avui i el diposità al Museu d’Art de Girona. L’obra Unitat, que l’artista havia donat al diari per ajudar a consolidar-lo, s’exposà, amb molt bona acollida, el setembre del 2018.

I encara el passat 31 de maig ens plagué de llegir en aquestes pàgines que el cartell de l’edició d’enguany de l’Aplec de la Sardana de l’Escala s’ha il·lustrat amb un quadre de Palau Ferré. La nostra dansa era una de les seves temàtiques predilectes.

Per conèixer més la seva obra i, així, poder gaudir d’unes pinzellades portadores d’intens cromatisme, podem visitar, al Museu d’Art de Girona, l’exposició Palau Ferré d’un sol traç, que s’inaugurà el passat dissabte 29 de maig.