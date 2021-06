És difícil d’entendre, per dir-ho suaument, l’odi que rebo d’una part massa amplia d’Espanya envers els catalans. No escric per discutir res de res. Ans el contrari, intento reflexionar aquest sentiment tan negatiu cap el meu poble català. D’entrada vull dir que he viscut bastants anys a Castella i Madrid. Per tant, tinc amics i m’estimo la seva cultura. Per això em xoca tant aquest instint criminal dirigit al meu país. Ara bé i per això escric: com pot ser que uns militars que no fa massa anys, varen intentar un cop d’Estat armats fins i tot amb tancs i després de passar pels Jutjats i ser condemnats a molts anys de presó, varen ser indultats molt ràpidament i en canvi, els nostres polítics empresonats i a l’exili, per uns fets molt menys agressiu i diria que molt innocents, reben tan maltractament? Ens mereixem això? Quan som una part imprescindible per a ells, els espanyols? Només demanem que ens deixin opinar!, i negociar. Res a veure amb una lluita armada! Per què ens tenen tanta por?