Fa uns dies vaig veure unes imatges penoses entre mossos i manifestants, arran d’un desnonament. Fent un anàlisi d’aquests fets, diria que estem en un estat corrupte on qui ma­na són els poderosos, la banca i un seguit de voltors sense escrúpols ni dignitat, els qui, valent-se dels polítics, dicten lleis nefastes les quals els jutges legitimen i els mossos executen sense que cap dels esmentats es plantegin si està bé el que fan.

No hi ha res que justifiqui que hi hagi polítics i gent honesta a la presó, només per intentar separar-se d’aquest estat opressor que només protegeix als poderosos.

Els desnonats, sovint amb infants, arriben en aquesta situació, empesos per la corrupció entre estat i entitats mafioses, no els queda més remei que dormir al ras, mentre la Corina i el seu acompanyant dormen amb llençols de seda.

Mentre tot això no es corregeixi, em temo que cada cop anirem a pitjor.