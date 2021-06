Soc vell i soc gran... i amb la pandèmia m’hi he tornat més. Pandèmia, quina paraula tan de moda avui dia, i podríem parlar de pandèmia global, pandèmia humanitària, pandèmia política... Ai els polítics, aquella raça de gent que es renova i es transforma constantment. Que n’és de difícil ser polític.. Avui dia la gent gran ens queixem per tot, per la salut, per l’economia, pel temps, pel medi ambient, etc. Però també som agraïts. Vull agrair personalment a l’Ajuntament de Ventalló, a l’alcaldessa, al seu equip i a tots els col·laboradors el gest que han tingut per la gent gran. Ser gran i tornar-se vell és un camí complicat, per això els petits gestos ens fan feliços. Gràcies.