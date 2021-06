Fa uns mesos, concretament el mes de febrer, vaig haver de fer una modificació d’una escriptura d’un local de la meva propietat davant un notari. Aquest tràmit requeria ser inscrit en el corresponent Registre de la Propietat Urbana de Girona. Tot això es va fer el mes de febrer. En veure que no m’avisaven que la inscripció ja estava feta, el mes d’abril vaig trucar al Registre per informar-me i quina va ser la meva sorpresa quan em diuen que, com que la presentació l’havia feta la notaria, a mi no em podien donar cap informació. Parlo amb la notaria i em comuniquen que a ells l’única cosa que els diuen és que no està fet. Tan laboriós és inscriure un document que requereix gairebé quatre mesos? Aquest tràmit és imprescindible per poder demanar un seguit de requisits necessaris per si es vol posar a la venda algun immoble i aquest retard m’està perjudicant. He dit que a mi no em van voler cap informació d’un tema que m’afecta particularment, però quina és la meva sorpresa que en entrar a la pàgina web de l’organisme esmentat veig que puc demanar on-line una nota simple d’una «determinada casa, finca, parking, terreno u otra propiedad Inmobiliaria de Girona nº1» (cito textualment), és a dir, jo puc tenir tota la informació de qualsevol propietat sigui de qui sigui, però no la puc tenir d’uns tràmits que m’afecten directament, una mica incongruent, no?