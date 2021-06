Doncs sí... els últims anys, tenint diferents presidents de l’Estat espanyol, de dretes o d’esquerres, hi ha hagut un total d’uns 16.000 indults! No entraré a valorar indult per indult, per raons òbvies, però sí que m’han sobtat tants d’indults en els darrers anys. A partir d’aquí, el que ja em sembla inversemblant és que algun partit polític democràtic espanyol qüestioni el dret a l’indult!

Si partim que ningú és perfecte i tots cometem errors, ara m’estranya molt qualsevol moviment en contra dels indults catalans que, malgrat tot, no seran ni molt menys justos per a tothom. Vull dir que, en aquest cas, una amnistia per als catalans afectats seria molt més conseqüent davant de tantes barbaritats sofertes pels jutges dels Tribunal Suprem i les que encara estan per arribar!

I així estem. Inaudits del que estem vivint. I a Europa encara no entenen ben bé què passa aquí... o sí!? Quan sàpiguen la veritat de tot plegat, llavors ja entendran la realitat actual. Llàstima dels anys perduts per la manca de llibertat, que ja no els recuperarà ningú. D’això en diem lluitar per a la nostra lli­bertat.