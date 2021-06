Molts fidels catòlics s’han ofert per diverses formes de voluntariat i han substituït la seva tradicional contribució al raspall per noves formes de donació telemàtica, incloses les més compromeses de la subscripció periòdica. La magnitud de la crisi exigeix esforços addicionals per part de tots. La Declaració de la Renda ens ofereix l’oportunitat de contribuir eficaçment marcant la casella de l’Església, i també, simultàniament, la d’altres activitats d’interès social». No està la situació perquè es perdi un sol euro, un gest que avui més que mai estem cridats a fer «per tants» que ho necessiten.